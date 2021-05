Gold und Silber - Volles Vertrauen!

Am Goldmarkt haben wir derzeit volles Vertrauen in das Zusammenspiel von Bullen und Bären. Die Bewegungen sehen gut aus und folgen unserem Primärszenario. Aktuell hätte der Goldpreis zwar noch etwas Luft, bis um $1922 anzusteigen, bevor eine Kurswende eintritt, aber auch jetzt schon könnte es sein, dass die aktuelle Gegenbewegung der Anfang der Zwischenkorrektur ist.

Diese sollte sich bis zwischen $1852 - $1834 erstrecken. Hierbei ist es aber wichtig, dass der Goldpreis nicht unter $1799 fällt, da wir uns sonst in das Alternativszenario begeben würden, welches uns dann bis unter $1673 bringen könnte. Primär sehen wir den Kurs aber in dem genannten Bereich wenden und dann wieder ansteigen.

Insgesamt sehen wir den Goldpreis bald korrigieren und damit bis zwischen $1852 - $1834 fallen. Von da aus geht es dann wieder aufwärts.

Kommen wir zum Silbermarkt:

Die letzte Zeit war ziemlich aufregend am Silbermarkt. Einerseits lag dies an vielen guten Bewegungen des Kurses, aber auch an den zahlreichen künftigen Entwicklungsmöglichkeiten neben dem Primärszenario.

Zum Wochenende hin bewegt sich aber der Kurs seitwärts und stabilisiert sich somit um die Marke bei $27.825. Als nächstes erwarten wir aber, dass der Kurs sinkt und unter $24.04 fällt.

Das ist ein erster wichtiger Zwischenschritt, bevor wir den Silberpreis bis zwischen $18.62 - $13.70 fallen sehen. Ein alternativer Ausbruch nach oben ist zwischen $27.29 - $26.79 möglich.

Dies haben wir im Breakout Chart festgehalten. Wie man sehen kann, würde zwar noch eine Gegenbewegung stattfinden, aber insgesamt würde sich der Kurs dann über $30.35 wegsetzen.

Silber Breakout Chart:

Im Bereich von $25 gibt es eine zweite Ausbruchschance, die aber einen direkten Ausbruch herbeiführen würde.

Primär rechnen wir mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 20$.

Sollte das Breakout Szenario eintreffen, haben wir bisher ca. 3.5$ verloren und werden dann auf der Longseite einsteigen. Noch hat sich der Markt dazu nicht entschieden und wir warten ab.

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein?

Anmeldung: www.hkcmanagement.de