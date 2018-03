Gold und Silber - Die Tiefs müssen halten!

Die Situation aktuell gestaltet sich sehr einfach. Wir haben ein Szenario, welches wir im Chart hinterlegt haben, welches sich 1-2-Setup nennt. Einfach ausgedrückt, die imminent bullische Aufwärtsbewegung bleibt bestehen, solange wir nun keine neuen Tiefs im Gold, GLD (SPDR Gold Trust) sowie im Silber sehen.

Wir schreiben dazu aus unserem aktuellen Update folgendes:

„Gold steuert seit Wochenbeginn wieder in Richtung Süden und damit auch automatisch auf das letzte Tief zu. Dieses darf keinesfalls mehr unterschritten werden, um das aktuell hinterlegte i-ii-Setup am Leben zu erhalten. Somit haben die Bullen nun noch Luft bis $1304, die Wende zu schaffen und in Welle iii nach Norden abzudrehen.

Gold Chart

GLD Chart

Im übergeordneten Bild wäre selbst ein Unterschreiten des Tiefs kein Beinbruch, sondern lediglich eine Verzögerung der Aufwärtsbewegung. Der GLD hat wenig überraschend ebenfalls den Weg einer Abwärtsbewegung eingeschlagen. Hier liegen wir aktuell noch gute $3 vom Tief bei $123.58 entfernt. Welches ebenfalls nicht unterschritten werden darf, um den Start des Aufwärtsimpulses am Leben zu halten. In beiden Märkten bleibt es dabei, dass erst ein Ausbruch über die letzten Hochs bei $1370 und $129.50 ein Tief in Welle 2 und (ii) nachhaltig bestätigen kann.

Krebse bewegen sich seitwärts, kommen dabei aber trotzdem irgendwann ans Ziel. Es ist aktuell weiterhin nur mit viel Ausdauer und Erfahrung erträglich, was der Silbermarkt uns bietet. Dennoch bleiben wir der Überzeugung, dass sich das Warten lohnt und den gewünschten Ausgang nehmen wird. Solange wir nun das letzte Tief aufrechterhalten, wird Silber ein i-ii-Setup ausbauen und damit einen sehr bullischen Grundstein legen. Was aber nichts daran ändert, dass wir auch die nötige Preisbewegung sehen müssen. Ein Ausbruch über $17.09 bleibt weiterhin notwendig und natürlich auch der finale Push über $17.70.“

Silber Chart

Fallen die Kurse unter die bisherigen Tiefs, wird sich ein anderes Szenario abspielen. Wir werden in unseren kommenden Updates alle Eventualitäten besprechen und analysieren.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management GmbH & Co. KG