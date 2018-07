Gold und Silber – So gut sah es seit 2015 nicht mehr aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Nein die Überschrift ist kein Scherz und völlig ernst gemeint. Ich werde Sie jetzt nicht mit Schreckensszenarien überschütten. Die können Sie jetzt allerorts inflationär lesen.

Letzte Woche schrieb ich; ein Abverkauf wäre aktuell das beste Szenario da es den Markt bereinigt und die schwachen Hände rauswirft. Diesen haben wir nun bekommen!

Aufgrund der Brisanz der aktuellen Bewegung schreibe ich Ihnen schon heute und zitiere aus dem aktuellen Markt Update:

Der gestrige Handelstag beendet die Misere der letzten Wochen endgültig und schafft klare Tatsachen. Dem letzten dürfte jetzt klar sein, warum wir derart vor einem Unterschreiten der $1262 gewarnt haben. Zwischenzeitlich finden wir uns $40 tiefer im Chart wieder. Die $1236 hatten zwar nochmals für kurzzeitige Gegenwehr gesorgt, aber letztlich ist der Markt dann in der Aufwärtsbewegung erneut an besagten $1262 gescheitert. Der GLD hatte diese Gegenbewegung schon gar nicht mehr in einer Form ausgebaut, die überhaupt dafür gesprochen hätte, dass eine Rettung noch gelingt. Der GLD ist es aktuell auch, welcher im großen Chartbild ein weitaus freundlicheres Bild abgibt, als Gold selbst. Im GLD haben wir daher auch direkt einen Zielbereich hinterlegt, welcher sich aktuell im Bereich von $114 bis $110 erstreckt. Dieser wird noch Anpassungen unterliegen, sobald sich das Szenario noch weiter etabliert hat.

In jedem Fall kann aber gesagt werden, dass wir aus diesem Bereich von einer Wiederaufnahme der übergeordneten Aufwärtsbewegung ausgehen und nicht von einem kurzen Gegenstoß. Wie schon angesprochen sieht Gold übler aus. So könnte man hier auch direkt Kurse in Richtung $1100 als primäre Erwartung auf den Chart bringen. Das Bild im GLD hält uns davon aber aktuell noch zurück. Entsprechend erwarten wir primär eine Korrektur auf $1180, wo allerdings auch die Alternative einen wichtigen Schnittpunkt aufweist. Entsprechend ist dort in jedem Fall, mit einer substantiellen Gegenbewegung zu rechnen.

Wir ziehen hier auch in Erwägung zwei Zielbereiche zu hinterlegen, einen als Trading Bereich und einen für langfristige Investoren, insbesondere für den Aufbau physischer Bestände. Ähnlich dem Vorgehen im Jahre 2015 und 2016. Der Durchbruch der letzten beiden Unterstützungen hat in jedem Fall die Lage für alle massiv vereinfacht und bildet wenn dies auch aktuell für viele so nicht rüberkommen mag, das positivste Bild im Chart seit dem Jahr 2015! Je nach weiterem Verlaufsmuster, ziehen wir auch in Erwägung, kurzfristig noch einen Shorttrade einzustreuen, um die Wartezeit zu verkürzen.

Nutzen Sie unser Update um im aktuellen Umfeld die Einstiege für Long und Short nicht zu verpassen, wir werden diese die kommenden Wochen hier nicht im Artikel verzeichnen. Die Heilsarmee befindet sich zwei Türen weiter.

Wie auch Gold beendet Silber alle Spekulationen darüber, ob eine Rettung aus dem Zwischenbereich bis $15.63 noch gelingen könnte. Wir sind jedenfalls froh, den Zielbereich zuvor bereits bei $16 beendet zu haben, unsere Abonnenten haben sich dadurch deutlich geringere Verluste eingehandelt.

Wie schon mehrfach dargelegt, bleiben wir innerhalb der Alpha Position im Markt investiert. Wir haben bereits einen langfristigen Zielbereich im übergeordneten Chart hinterlegt, welcher sich von $15.20 bis $13.62 erstreckt. Dieser richtet sich ganz klar an langfristige Investoren und den Kauf physischer Metalle. Wir werden diesen in den kommenden Tagen und Wochen durch einen kleineren, zum Trading besser geeigneten Bereich ergänzen. Wir können auch hier nur zu dem Schluss kommen, dass die Lage am Chart das Beste ist, was wir seit den Tiefs im Jahr 2015 gesehen haben.

Klingt komisch, ist aber so! Jedoch ist dies ein goldener Boden auf den wir hier zusteuern. Man kann sich darauf einstellen, in den kommenden Tagen nur noch Berichte zu lesen, welche sich im Benennen der nun zu erwartenden Tiefs überschlagen werden. Diesen erneuten Nackenschlag, werden die meisten Investoren erst einmal nicht verdauen können.

Nach Ausbau eines Tiefs, gehen wir von einer ehr lang anlaufenden Aufwärtsbewegung aus, die dann nach einem Ausbruch über den Bereich von $16.60 massiven Kaufdruck erzeugen wird und alle die sich jetzt abschütteln lassen, dann wieder in den Markt zieht. Nutzen Sie unsere Analyse für Ihren Handelserfolg.

