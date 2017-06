Gold und Silber - Preisverläufe erfüllen unsere Erwartungen!

Nachdem ich mich vor zwei Wochen weit aus dem Fenster gelehnt und die sich nun etablierende Korrektur in den Metallen zu früh angekündigt hatte, haben wir Sie nun, endlich!Selbst nach Jahren herausragender Trefferquoten kann es passieren das ich noch beginne an den Kursmustern zu zweifeln, weil die Bewegung ein paar Tage später beginnt.Am Ende so war es bisher stets, lag jedoch der Zweifel und nicht das System falsch.Nachdem wir nun im Gold wie in den Updates angekündigt am Wiederstand von 1294$ abgeprallt sind, konnte der Markt bereits über 20 Dollar abverkaufen.Auch im Silber prallten wir wie im Chart zu sehen exakt am Fibonacci Wiederstand bei 17,76$ ab und befinden uns aktuell in der Korrekturbewegung.Die aktuellen Tradingbereiche sind nun benannt und werden die kommende Woche als Limitorder im Markt hinterlegt werden.Das heißt wir werden beide Märkte ein weiteres mal auf der Longseite bespielen. Als Abonnent erhalten Sie von uns nicht nur ein im Abonnement inkludiertes Coaching zu unseren Updates und unserer Tradingstrategie, sondern auch die genaue Anwendung und Positionierung innerhalb der Trading Bereiche (blaue Boxen im Chart).Ich zitiere aus unserem aktuellen Update zu Gold und Silber:



„Der Goldpreis erfüllt weiterhin unsere primäre Erwartung, in welcher rundum die Marke von $1294 vorerst Schluss mit dem Vortrieb ist. Wir sind noch nicht endgültig davon überzeugt, dass die Bullen hier in die rein bullische Erwartung übergehen, welche den Umweg über $1194 bis $1167 ausschließt. Wie bereits angekündigt, werden wir dann einen Zielbereich zwischen $1265 bis $1230 hinterlegen. Es ist davon auszugehen, dass wir binnen der nächsten 1 bis 2 Handelstage Klarheit über die Lage haben. Übergeordnet bleiben wir, mit oder ohne Umweg so oder so mittelfristig bullisch gestimmt.







Das Anlaufen von $17.76 hat vorerst bei Silber den Pflock eingeschlagen und stoppt die Bullen. Dies entspricht voll und ganz unseren Erwartungen und wir gehen primär davon aus, dass der Preis sich nun nochmals in einer Konsolidierung befindet. Deren Ziel wir im Bereich von $17.10 bis $16.40 sehen.

Dafür planen wir einen Zielbereich zu hinterlegen und hoffen dies bereits im am Wochenende erscheinenden Sonderbericht tun zu können. Spätestens aber in der nächsten Woche, vorausgesetzt die dafür nötigen Parameter werden erfüllt. Aufgrund der engen Kursspanne, in der wir hier operieren, lässt sich leider eine frühere Hinterlegung des Zielbereiches nicht realisieren.“





