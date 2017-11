Gold und Silber - Positionen sind abgesichert!

Ich möchte mich heute zu allererst einmal für die vielen Zuschriften bedanken, welche ich die letzten zwei Wochen erhalten durfte. Normalerweise beschweren sich die Leute, weil Ihnen mein Ton nicht passt, oder Analysten, weil ich Ihre Fähigkeit zur Analyse gerechterweise in Frage stelle. Aber es scheint bei einigen Lesern Anklang gefunden zu haben, dass ich ohne viel Firlefanz genaue Möglichkeiten zum Einstieg im Gold und Silber benannt habe sowie Angaben zu Stopps und den zu erreichenden Zielbereichen gemacht habe.

In beiden Märkten stehen wir nun, trotz der geringen Volatilität, seitdem komfortabel im Plus und haben einen “Free Trade“, da wir den Stopp letzte Woche bereits auf den Einstieg setzen konnten.

Um das Ganze noch einmal in Erinnerung zu rufen, zitiere ich meinen Artikel von vor zwei Wochen:

“Aktuell gestaltet sich die Situation aus Trading Sicht recht simpel. Die wichtigsten Unterstützungen liegen im Gold zwischen 1269 $ auf der Ober- und 1262 $ auf der Unterseite. Beim Silber liegt mein Augenmerk auf dem Halten oder Unterschreiten der Unterstützung von 16.50 $. Fallen wir mit Tagesschluss unter die 1262 $, wäre eine Aufrechterhaltung der Welle B nicht mehr möglich. In diesem Fall hätten wir diese bereits am letzten Hoch komplettiert….





Im Silber liegt das letzte Tief bei 16.34 $, das ist die letzte Demarkationslinie zur Aufrechterhaltung weiterer Anstiege. Sollte diese unterschritten werden, gelten unsere Zielbereiche für die Welle C.

Wenn ich in diesem Marktumfeld also noch Positionen hinterlegen werde, dann als Limit-Order, um nicht ständig in den Bildschirm „glotzen“ zu müssen.



Im Silber ist alles zwischen 16.50 $-16.60 $ mit einem Stopp knapp unter 16.50 $ als “high risk trade“ anzusehen. Oder mit einem Stopp unter 16.34 $, also unter dem aktuellen Tief, wenn man mehr Platz lassen möchte. Im Gold, ist der Einstieg alles zwischen 1262 $ und 1268 $ mit einem Stopp unter 1258 $ einzurichten. Wenn die Unterstützungen halten, haben wir die Möglichkeit auf eine Erholung bis max. 1345 $ im Gold und ca. 18.20 $ im Silber.“

Wenn Sie meinen Tipp für sich genutzt haben, dann erst einmal Glückwunsch! Sie stehen in beiden Märkten im Gewinn und haben keinerlei Risiko mehr auf Verlust.

Gold steht aktuell im Bereich der 1286$ und Silber notiert knapp über 17$. Die von mir genannten Zielbereiche haben nach wie vor Bestand. Wie Sie sicher anhand der Bewegungen der letzten Wochen erkennen konnten, handelt es sich um eine rein korrektive nicht impulsive Aufwärtsbewegung.

Wir gehen also nach wie vor nach Abschluss einer letzten Rallye mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer deutlichen Korrektur in einer C-Welle aus mit neuen Tiefständen.

Auch diese werden wir dann sehr wahrscheinlich shorten. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich nicht alle Trades kostenlos veröffentlichen kann und möchte.

Jeder Anleger, der das ganze positiv angenommen hat, steht bisher mit einer deutlich positiven Bilanz da und hat keine Möglichkeit mehr auf Verlust.

Aktuell würde ich nicht in den Markt springen, wenn, dann mit einem Nachkauf bei einer Bestätigung der Aufwärtsbewegung in den jeweiligen Märkten.

Halten Sie Ihr Pulver trocken, wir sind langfristig nach wie vor positiv dem Gold wie auch dem Silber gestimmt. 2018 könnte für die glänzenden Metalle und uns, die wir handeln, ein sehr willkommenes Jahr werden.

