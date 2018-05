Gold und Silber - Noch sind wir nicht durch!

Der Goldpreis sowie auch der GLD und Silberpreis starten stabil in die neue Handelswoche und können ihre Gewinne aus der Vorwoche weitestgehend aufrechterhalten.

Es muss aber weiterhin klar betont werden, dass wir uns unter jeglichen entscheidenden Widerständen befinden und somit die primäre Erwartung auf einem nochmaligen Erreichen des gelben Zielbereiches liegen muss.

Ich sage das so klar, weil ich in der Medienlandschaft schon wieder die ersten Jubelanalysten die frohe Kunde verlauten sehe.

Wir lagen mit unserer sachlichen, auf reine Elliott Wave Kursmuster fundierenden Analyse, seit 2014 in den allermeisten Fällen richtig. Nach wie vor sind jedoch wichtige Wiederstände noch nicht genommen worden damit wir uns noch stärker positionieren. Diese Wiederstände werden morgen um 12 Uhr in den Updates von uns benannt. Bis dahin muss klar sein das es noch einmal in die Zielbereiche reinlaufen kann.

Gold Chart

Silber Chart

Das ist überhaupt kein Beinbruch oder eine Verdunkelung der Situation, es bedeutet nur wir sehen den Kurs in den von uns bereits seit Wochen vorausprognostizierten Kurs laufen und werden dort unsere Positionen weiter massiv aufstocken. Jedoch nicht im jetzigen Umfeld und nicht bevor bei einer imminenten Aufwärtsbewegung nicht die wichtigen Wiederstände überbrückt werden. Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit uns Handelsstrategie auf www.hkcmanagement.de

Unsere Performance in Gold 2014 bis 2017!

14 Zielbereiche benannt.

11 Zielbereiche exakt getroffen.

4 von 4 übergeordnete Trendwechsel konnten rechtzeitig erkannt werden.





Unsere Performance in Silber 2014 bis 2017!

20 Zielbereiche benannt.

16 Zielbereiche exakt getroffen.

4 von 4 übergeordnete Trendwechsel konnten rechtzeitig erkannt werden.



Trefferquote: 79%

Nutzen Sie Deutschlands akkurateste Kursanalyse und testen Sie unsere Trefferquote kostenlos unter www.hkcmanagement.de