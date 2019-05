Gold und Silber! Long Trades im Plus!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wie wir zuvor vehement am Abverkauf in Gold und Silber festgehalten haben, genauso haben wir nun auch auf unsere primäre Erwartung vertraut, dass die beiden Werte nach oben Ausbrechen. Beide von uns eingegangen Long Trades, liegen für uns und unsere Abonnenten nun bereits im Plus. Die aktuelle Einschätzung von heute lesen sie nachstehend.

Gold - Das kleine gallische Dorf hat sich gegen die Streitmacht der römischen Legionen durchgesetzt und einen weiteren Abverkauf verhindert. Obwohl es noch mal sehr knapp wurde, war es, am Ende richtig sich an die primäre Erwartung zu halten. Es zeigt sich mit dem heutigen Handel, dass der Ausbruch über $1291 kein Fehlausbruch war und auch der Long Einstieg keinen Fehler darstellt. Als nächsten Test haben wir nun die $1315 vor uns liegen. Können die Bullen nun auch diese Marke nehmen, so sieht es gut aus, dass der Ausbruch weiter Gestalt annimmt. Der GLD wird heute sehr wahrscheinlich mit einem GAP nach oben eröffnen und dabei dann die $123.80 ins Visier nehmen. Auch hier hat sich bestätigt, dass die Bullen den Ausbruchversuch halten konnten. Mit Überschreiten von $123.80, werden die Bullen dann auch hier alles klar machen und den Markt in die Aufwärtsbewegung schicken.

Wir fassen also zusammen, die primäre Erwartung scheint sich durchzusetzen. Sobald die nächsten Bestätigungen vorliegen, kann in den kommenden Wochen, mit deutlich höheren Notierungen geplant werden. Innerhalb der nächsten Zwischenkorrektur werden wir wieder einen Zielbereich auf den Chart bringen.

Silber - Es zieht wieder an, bleibt dabei zwar noch unter $14.57, dennoch sieht das hier nicht schlecht aus. Wir haben uns daher entschieden, nochmals etwas zu riskieren. Wir gehen Long und Stoppen das Ganze unter $14.265 ab. Damit liegt das Risiko bei rund 25 Cent. In Anbetracht der nun möglichen Aufwärtsrisiken ein sehr vertretbares Risiko. Ansonsten bleibt es dabei, dass wir die Orders bei $14.12 bestehen lassen, sollten wir jetzt noch mal unter $14.265 ausverkaufen. Zudem sind wir weiterhin mit der Alpha Position Long im Markt.

Fazit ist also, wir trauen Silber zu, jetzt bereits zu drehen, und riskieren deshalb einen Long. Ideal wäre nun ein Wochen- und Tagesschluss über $14.57, für eine erste klare Bestätigung, dass ein Tief drin sein kann.

