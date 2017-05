Gold und Silber - In die Glaskugel geschaut!

Ich möchte mich heute zu einer direkten unmittelbaren Einschätzung hinreisen lassen, die laut Fundamentalanalyse so gar nicht möglich wäre, da mir die zukünftigen Medienereignisse welche “scheinbar“ die Kurse bewegen noch gar nicht bekannt sind. Ich behaupte spätestens die nächsten zwei Handelstage bauen wir im Gold und Silber ein Top aus und werden erst einmal wieder eine Zwischenkorrektur einlegen mit deutlich tieferen Kursen zu dehnen sich der nächste Long Einstieg in beiden Märkte hervorragend anbietet. Zur Aktuellen Situation in den Märkten zitiere ich aus dem aktuellen Update. Zuletzt noch ein Satz zur Irrsinns Theorie das Trump den Abverkauf des Dax und der US Indices ausgelöst hätte, nachdem man ich auch die Monate davor für die Rallye verantwortlich gemacht hat. Wir haben das Top mit einem Tradingbereich wie im Chart zu sehen bereits seit Wochen angekündigt und nun bereits eine profitable Short Position im Markt etabliert.





„Der gestrige Handelstag im Gold brachte eine deutliche Reaktion hervor, die Bullen sind wie erwartet im Bereich von $1250 bis $1262 vorerst gestoppt worden. Dabei wurde der Preis bis $1245 zurückgeworfen. Wir haben gestern unsere primäre Erwartung klar formuliert, sowie auch die Möglichkeit, dass die gesamte Aufwärtsbewegung, in Welle b in Rot, bereits ein Ende gefunden haben könnte. Diese Meinung müssten wir bei einem nachhaltigen Unterschreiten von $1237 bereits als primäre Erwartung in Erwägung ziehen und in jedem Fall bei einem Unterschreiten von $1214. Für den Moment handeln wir einmal im Zweifel für den Angeklagten und sprechen den Bullen das Potential zu, hier maximal mit einer Gegenbewegung auf $1237 davon zu kommen und die Reise in Richtung von $1294 weiter fortzusetzen. Dort wird sich dann final entscheiden, wie es hier mittelfristig weitergehen wird. In unserer primären Erwartung, geht es von dort aus nochmals zurück auf circa $1167.





Den Bullen im Silber gelingt es hier zwar nicht das Optimum herauszuholen, aber als Fehlschlag kann man die Entwicklungen des gestrigen Handelstages nun auch nicht bezeichnen. Zwar konnten die $16.60 nicht gehalten werden, weder Intraday noch im Tagesschluss. Wobei dieser dann auch nur 4 Cent entfernt lag. Wichtig ist es nun, dass der Kurs nicht mehr unter $16.24 fällt, um so die begonnene Aufwärtsbewegung am Leben zu erhalten.





Wir müssen mit der gestrigen Bewegung davon ausgehen, dass wir uns in Welle 2 in Weiß befinden, bzw. kurz davor sind diese abzuschließen. Wollen die Bullen nun durchstarten, muss ein Ausbruch über $17.16 erfolgen. Bis dies nicht erfolgt, bleibt entsprechender Druck auf dem Markt und die Möglichkeit zum Ausbau eines neuen Tiefs. Übergeordnet sehen wir eine Bestätigung für ein Tief erst mit einem Tagesschluss über $18.50. Die primäre Erwartung ist aber klar bullisch, lediglich die imminenten Verwicklungen des Kurses, bedürfen noch einer Aufklärung. Wir gehen weiterhin nicht davon aus, dass die $15.67 unterschritten werden und so der gesamte Impuls neutralisiert wird.





Kommen wir zum Deutschen Leitindex. Wir mussten lange auf eine Reaktion des DAX warten, nun ist sie endlich eingetroffen. Bisher verläuft die Korrektur in einem akzeptablen Rahmen, wenn auch noch nicht die letzten Zweifel ausgeräumt werden konnten. Dazu bedarf es weiterhin eines Unterschreitens von 12394 Punkten. Wir müssen hier auch klar hervorheben, dass wir es wahrscheinlich mit einer mehrwöchigen Korrekturphase zu tun bekommen.





Aktuell sehen wir den Preis in Welle [a] von 4, die sich bis in den Bereich von 12200 bis 12394 Punkten erstrecken dürfte. Von dort wird in Welle [b] nochmals ein Rücksetzer auf die aktuellen Kurslevels erfolgen. Wir haben den Zielbereich aufgrund der Entwicklungen nochmals etwas angepasst.“

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG