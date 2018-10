Gold und Silber - Einsturzgefahr besteht weiterhin!

Gold kann bekanntlich im gestrigen Handel deutliche Fortschritte verbuchen. Im Future haben wir die Zielzone von $1237, bis $1262 bereits erreicht. Wir hatten diesen Bereich wohlgemerkt schon vor 6 Wochen hinterlegt gehabt. Wir halten für den Moment aber an der Einschätzung fest, dass diese Bewegung noch nicht am Ende ihrer Reise angelangt ist. Sprich es zu einer weiteren Ausdehnung in den besagten Bereich von $1237 bis $1262 kommen wird.

Dennoch bitten wir weiterhin die Fassung zu wahren. Wir haben hier kein Tief bestätigt, erst ein Ausbruch über $1262 würde diese Möglichkeit eröffnen. Wir stehen vor einem massiven Widerstandsbereich, von welchem primär erwartet werden muss, dass er den Preis nochmals auf ein neues Tief treibt.

Der GLD hat seine Aufwärtsbewegung wie auf dem oberen Chart zu sehen, ebenfalls weiterführen können und scheitert vorerst am Widerstand bei $116.67. Wir gehen hier zwar primär von einem bereits hinterlegten Tief aus. Jedoch muss für eine Bestätigung, der Bereich von $116 bis $117.36 überwunden werden. GLD hat der vor 8 Wochen hinterlgete Zielbereich bis heute gehalten und konnten nun nach oben verlassen werden. Wir ziehen hiermit die Stopps auf den Einstiegsbereich!

Im Silber erweist sich diie Marke von $14.79 im zweiten Anlauf als harte Nuss für die Bullen. Bislang ist es nicht wieder gelungen, einen nachhaltigen Ausbruch über dieses Niveau zu generieren. Welcher aber ohne Frage benötigt wird, soll hier an der Erwartung vom Erreichen des Bereiches um $15.20 bis $15.40 festgehalten werden. Dies stellt weiterhin unsere primäre Erwartung dar, solange der Markt sich nun über den $14.39 halten kann. Darunter müssen wir von einer Fortsetzung des Abverkaufes ausgehen und hätten die Welle 4 bereits als Alternative bei $14.95 abgeschlossen. Übergeordnet bleibt zu diesem Zeitpunkt so oder so die Erwartung, dass wir mit einem Ausverkauf unter $14, nach Abschluss der Gegenbewegung zu rechnen haben.

Auch wenn diese den Bereich von $15.20 bis $15.40 erreicht. Lediglich ein Ausbruch über diese Zone, würde den Weg zu einer bullischeren Interpretation frei machen. Wir hinterlegen je nachdem was unsere Programme und Berechnungen favorisieren einen Long oder Short Bereich zum Traden um aus der kommenden Bewegung zu profitieren.

