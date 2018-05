Gold und Silber - Bombenschächte öffnen sich!

Wie eine MiG-29 hatte der Kurs gerade in den Metallen einen Sturzflug vollzogen und fliegt aktuell auf tiefem Niveau. All dass, während täglich die Superrallye Ankündigungen von den Marktauguren heraufbeschworen wurden. Die Frage die sich mit Berechtigung nun alle Marktteilnehmer stellen sollten ist, wie tief die Ladung fällt wenn Sie abgeworfen ist!

Im gestrigen Update schrieben wir:

Wir haben es im Webinar ausführlich erläutert, was uns zur Setzung des gelben Zielbereiches bewogen hat. Wir gehen schlicht noch nicht davon aus, dass die Bären hier ihr Werk vorerst beendet haben. Entsprechend muss weiterhin mit einem Ausflug in Richtung $1285 gerechnet werden. Schließen wir aus, dass wir die Welle 2 nun bereits mit dem Tief bei $1301 beendet haben? Das tun wir sicherlich nicht, halten es aber aktuell noch für die Variante mit den geringeren Wahrscheinlichkeiten.

Entsprechend haben wir auch den Zielbereich angesetzt. Sollte sich ein Ausbruch dennoch abzeichnen, wird der gelbe Zielbereich dem Preis nachgezogen und wir generieren dann innerhalb der nächsten zweiten Welle einen Einstieg. Zur selben Einschätzung müssen wir zu diesem Zeitpunkt auch bei dem GLD kommen. Dieser hatte ebenfalls ein neues Tief ausgebaut, was nach dem Bruch der $123.98 so zu erwarten war.

Zwar fiel dieses auch hier knapp aus, dennoch ist es ein neues Tief, das wir der Welle 2 in Pink zuordnen müssen. Auch hier haben wir einen Zielbereich hinterlegt, von dessen Anlaufen wir aktuell primär ausgehen müssen. Idealerweise fallen wir dabei auf die $122.02 zurück.

Nachdem Silber mit Auflösung der Diagonale unter $16.42, wie erwartet, ein neues Tief unter $16.10 ausgebaut hat, geben die Bullen mächtig Gas und können den Preis in der Spitze schon um 50 Cent nach Norden treiben. Dennoch sind wir aktuell noch nicht überzeugt, dass wir die Welle (ii) hier nun bereits vollkommen abgeschlossen haben. Entsprechend haben wir hier auch den gelben Zielbereich hinterlegt. Sollte dieser nun aufgrund des starken Anstieges nicht mehr angelaufen werden, so werden wir diesen nachziehen und dann in der nächsten zweiten Welle erneut ansetzen. Wer nochmal bei knapp $16.10 in den Markt eingestiegen ist, der sollte seine Stopps auf dem Einstand platzieren. Brechen wir nun direkt über $16.91 aus, hätten wir ein erstes klares Signal, dass der Boden wahrscheinlich drin ist.

Fassen wir also zusammen:

