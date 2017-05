Gold und Silber - Ein Blutbad mit Ankündigung!

Ich begann letze Woche meinen Artikel mit den Worten: "Ich muss mit Erstaunen feststellen, dass sich aktuell viele Analysten deren Publikationen ich lese, wohl eher noch mal das Kissen zurechtklopfen um sich dann eine Runde schlafen legen, kurz bevor noch ein gesäuseltes “die nächste Superrallye in den Metallen steht um die Ecke“ sie ins Reich der Träume befördert.Alle Mann auf Gefechtsstation sage ich, Augen auf und Hirn anschalten!Genauso, wie ich mich damals, über Jahre gegen die Superrallye und 'Gold wird explodieren', Marktschreier, gestellt habe, so ist heute jedem klar, dass wir uns in einem jahrelangen Bärenmarkt befanden, ich muss nun im aktuellen Umfeld zur Vorsicht und Wachsamkeit mahnen."

Ich bin froh rechtzeitig deutlich meine Einschätzung zur aktuellen Situation zum Ausdruck gebracht zu haben.

Ich will gar nicht wissen wie viele Anleger sich in den vergangenen Tage ihr Geld durch den Kamin gejagt haben. Sinnlos weil es vermeidbar war. Die Frühwarnsysteme schlugen an und ich hatte mich in aller Deutlichkeit ausgedrückt. Unsere Abonnenten die korrekt gehandelt haben, mussten keinerlei Verluste hinnehmen und konnten Ihre Positionen noch im Gewinn verlassen. Jetzt haben wir nicht erst seit vergangener Woche in den Metallen ein Blutbad und nicht nur dort.

Auch der Ölmarkt und die Minenwerte fielen gestern dramatisch und das ist noch freundlich ausgedrückt. Wir sind jedoch Short im WTI Markt und erwarten noch weit tiefere Notierungen, insofern habe ich nichts gegen den Abverkauf einzuwenden.

Ich lese gerade wieder die üblichen Reaktionen auf die Geschehnisse der vergangenen Tage, eine Mischung aus Durchhalteparolen bei den Permabullen, Ratlosigkeit bei den Fundamentalanalysten und dringliche Kaufempfehlungen von Autoren die Scheideanstalten nahe stehen. Das Rad wird nicht neu erfunden, es dreht sich nur immer weiter.





Was ist aktuell also zu tun in Gold sowie im Silbermarkt.

Dazu ein Auszug aus unserem heutigen Markt update in Gold und Silber:

"Liest man sich die aktuelle Berichterstattung durch, so könnte man davon ausgehen, dass Gold sich bereits bei $1000 befindet, oder zumindest binnen der nächsten Stunden dort eintreffen wird. Fakt ist aktuell, wir haben eine wichtige Unterstützung gerissen, Fakt ist aber auch, wir befinden uns gerade einmal $60 vom Hoch entfernt. Den Bullen ist es nicht gelungen die $1262 zu halten und auch die $1237 konnte bislang keine Gegenwehr leisten.Im gestrigen Tagesschluss mussten wir sogar bereits einen Schlusskurs unter $1237 vermerken. Damit steht nun zumindest einmal die Türe zu weiteren Abgaben in der Größenordnung von $30, sperrangelweit offen und ist zunächst unsere primäre Erwartung.

Aus der Region von $1211 – $1194 müssen wir neu bewerten, ob die von dort erwartete Gegenbewegung von hier aus eine korrektive Natur annimmt, oder aber sich doch erneut ein Impuls entfalten kann. Aber auch eine korrektive Gegenbewegung, kann ohne weiteres nochmals Kurse von um die $1262 anlaufen. Alles in allem müssen wir nun festhalten, dass alles an Kursen unter $1294 vorerst einmal für weiteren Abgabedruck spricht. Übergeordnet sehen wir bis zu einem Unterschreiten von $1194 zunächst die Aufwärtsbewegung seit den Tiefs als noch intakt an.Der Silberpreis schafft es im gestrigen Handel, das erwartete Ziel von $16.24 anzulaufen und dies markierte zugleich auch das Tagestief. Nun bleibt im heutigen Handel abzuwarten, ob es dies nun gewesen ist, oder wir nochmals weitere Abgaben sehen. Wir lassen dem Markt hier bekanntlich noch Luft bis $15.67, wobei eine Ausreizung die $15.84 nicht unterschreitet, optimal wäre.In beiden Fällen muss aber klar sein, dass wir dann in Bereiche vordringen, welche die Wahrscheinlichkeiten einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hier stark belasten.

Ein erstes Signal, dass Silber hier einen Boden hinterlegt hat, sehen wir erst mit einem Überschreiten von $17.16 als gegeben. Übergeordnet kann als erste Bestätigung vor $18.07 kein grünes Licht gegeben werden. Bis dahin bleibt dem Markt der Abwärtsdruck erhalten. Unter $15.67 wäre das aktuelle Aufwärtsszenario seit den Tiefs nicht mehr haltbar und Kurse von deutlich unter $15 die Folge."

Fazit für beide Märkte bleibt, Füße stillhalten. Wenn Sie nicht involviert sind, bleiben Sie an der Seitenlinie bis sich die Gewässer beruhigt haben. Aktuell, ausserhalb der Zielbereiche die Märkte zu bespielen, halte ich für äusserst riskant.





Der Handel mit den Edelmetallen ist kein 50 Meter Sprint sondern als Marathon Lauf zu sehen. Wir wollen morgen und übermorgen noch da sein und an den Bewegungen partizipieren. Jetzt heißt es abwarten, die Waffen ölen das Pulver trocken halten, die nächste Situtation kommt so sicher wie das Amen in der Kirche.Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de

