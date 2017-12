Gold- und Silber-Anleger auf Einkaufstour

Niedrige Edelmetallpreise sorgen aktuell für einen Ansturm von Käufern bei den deutschen Edelmetallhändlern

Schon melden einige der Edelmetallhändler in unserem Land Lieferengpässe bei Standardprodukten. Der Grund liegt in den gerade günstigen Preisen. Auch im europäischen Ausland kann seit Ende November ein reger Ansturm auf physisches Gold und Silber verzeichnet werden. Denn oft, so auch diesmal, gibt es im Dezember ein Jahrestief bei den Gold- und Silberpreisen.





Viele Deutsche setzen also auf diese Edelmetalle, wobei sie den Preis genau beobachten. Besonders Silber ist derzeit begehrt. Auch soll die Investmentnachfrage bei Silber, so jedenfalls das Researchunternehmen CPM Group, in 2018 um knapp 20 Prozent auf 128 Millionen Unzen steigen. Die Aktien von Silbergesellschaften wie etwa MAG Silver sollten nicht außer Acht gelassen werden.





MAG Silver ist in Nord- und Südamerika tätig und kümmert sich um die Entwicklung von hochwertigen Projekten, besonders im Silberbereich. Das Juanicipio-Projekt ist das Flaggschiffprojekt und wird in Mexiko zusammen mit dem Partner Fresnillo erschlossen.





Interessanterweise sprechen manche Edelmetallhändler von Bitcoin-Anlegern, die ihre Gewinne nun im Edelmetallbereich investieren. Nach dem gerade erfolgten Hackerangriff auf den Kryptomarkt kam es dort zu Verlusten. Solches könnte in Zukunft vermehrt Anleger in erprobte Investmentklassen wie Gold und Silber treiben. Denn dass der Krypto-Kaufrausch eine extrem riskante Sache darstellt, sollte eigentlich jedem klar sein.





Mit einem Investment in eine gut aufgestellte Goldgesellschaft dagegen, sieht das Chance-Risiko-Verhältnis ganz anders aus. Osisko Gold Royalties etwa verdient gut mit Lizenzen. Die Beteiligungen an hochwertigen Projekten führt Osisko zum Erfolg. So wird Osisko auch im Januar 2018 die dreizehnte vierteljährliche Dividende in Folge auszahlen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



