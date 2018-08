Gold und Silber - Analyse am Mehrjahrestief

Gold und Silber sind unter Druck, doch antizyklisch ist die Gelegenheit gut, so finden wir. Denn niemand will momentan Gold oder Silber, alle reden von Amazon, Apple oder Netflix. Selten war das Sentiment so mies, die Empfehlungsliste für Gold und Silber so leer. Gibt es eigentlich den Silberjungen noch oder verschollen bei der Alternative für Deutschland? Wir schauen mal nach. Auf alle Fälle wäre jetzt eine gute Gelegenheit, mal zu trommeln. Denn bei 50, 40 oder gar 25 Dollar war Silber teuer, jetzt scheinen Chance und Risiko zu stimmen.