Gold und Platin zur Beruhigung der Nerven

Wem der Aktienmarkt, die Nullzinspolitik und die weltweiten politischen Querelen Grund zur Sorge gibt, der sollte auf Platin und Gold setzen

Platin besitzt einzigartige Eigenschaften. Daher findet es nicht nur in der Schmuckindustrie und in der Industriebranche Verwendung – zum Beispiel in Katalysatoren in der Autoindustrie – sondern auch in der Medizintechnik. Und zwar da, wo es wichtig ist, in Gehirnsonden, in der Zahnmedizin und auch in Herzschrittmachern. Denn Platin ist besonders gut biokompatibel, das heißt es greift den Körper nicht an und wird allgemein gut vertragen.

Ein Herzschrittmacher hat die Größe einer Streichholzschachtel, wiegt nur zwischen 20 und 50 Gramm und besitzt eine Lebensdauer von etwa 20 Jahren. Rund ein Drittel aller Todesfälle geht immerhin auf Herzerkrankungen zurück. Da dürfte es besser sein, sich nicht von Ungemach aller Art ein Herzleiden zu holen, sondern lieber auf Gesellschaften mit Platin zu setzen wie Sibanye-Stillwater.





Sibanye-Stillwater besitzt Platin- und Palladiumliegenschaften in Südafrika und Nordamerika. In Südafrika gehört das Unternehmen zu den größten in diesem Bereich. Daneben gehören Gold- und Uranprojekte in Südafrika zu den Projekten von Sibanye-Stillwater. Wenn die Integration von Lonmins PGM-Assets in die Betriebe von Sibanye-Stillwater abgeschlossen ist, wird Sibanye-Stillwater eine noch größere Marktpräsenz besitzen.





Auch Gold hat beruhigende Wirkung, dient es doch als Werterhaltungsmittel und stand schon immer im zentralen Interesse der Anleger. Der Handelsstreit zwischen den USA und China nimmt noch größere Ausmaße an und auch an politischen Unsicherheiten in Italien und Deutschland, Thema Haushaltsstreit, fehlt es nicht. In diesem Umfeld herrschender Marktunsicherheit könnte Gold an Wert gewinnen.





Goldgesellschaften wie GoldMining könnten profitieren. GoldMining besitzt neben einem Portfolio von Projekten in Nord- und Südamerika mit seinem Yellowknife-Goldprojekt in den North West Territories in Kanada eine aussichtsreiche Liegenschaft, die mehr als eine Million Unzen Gold (erkundet und angezeigt) aufweisen kann.









