Gold und Öl in der Analyse

Neue Chancen bei Öl. Wir empfehlen auf Öl wie schon seit Wochen den WTI Inliner ST66HZ der Societe Generale. Es gibt einige Aspekte, die den Goldpreis in der nächsten Zeit unterstützen dürften. Auch eine Lösung im Zollkrieg zwischen den USA und China könnte dem Edelmetall weiteren Auftrieb geben. Für Gold-Fans empfehlen wir den Turbo-Bull VA6SAE von Vontobel auf Barrick Gold. Für Freunde des stabilen Faktors ist die WKN GT05HT eine gute Wahl. Klassische Turbos auf Gold (GS0HH0) und Silber (GS0HH3) finden Sie von Goldman Sachs. Nach Ansicht der US-Bank Goldman Sachs sollten die Preise in den kommenden Monaten tendenziell weiter steigen und ein Preisniveau der Nordseesorte Brent von 70 bis 75 US-Dollar je Barrel erreichen, wie aus einer Studie vom Montag hervorgeht. Die Produktionskürzung der OPEC+ falle stärker aus als die Produktionserhöhung durch amerikanische Schieferölproduzenten, argumentieren die US-Analysten. Auch dürfte die Förderung in Venezuela in den kommenden Monaten weiter zurückgehen. Der Preiszuwachs dürfte aber nicht von Dauer sein, hieß es einschränkend. Für Ende des Jahres bekräftigte Goldman Sachs die Preisprognose von rund 60 Dollar für ein Barrel Brent.

Gold: Es gibt einige preisstützende Faktoren

Nicht ganz so rasant wie beim Erdöl ging es in diesem Jahr mit dem Goldpreis aufwärts. Seit Anfang Januar hat der Preis des Edelmetalls um knapp fünf Prozent zugelegt. Begonnen hat der Aufschwung allerdings bereits Mitte des vergangenen Jahres, als es an den Aktienbörsen anfing, unruhiger zu werden. Angst wuchs über den globalen Wirtschaftsausblick, inmitten der Unsicherheit über die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Gold als vermeintlich „sicherer Hafen” für Anlegergelder war da plötzlich wieder gefragt.

Es gibt einige Aspekte, die den Goldpreis auch in der nächsten Zeit unterstützen dürften. Der Handelskrieg zwischen den USA und China sowie der Europäischen Union sorgt bislang für anhaltende Unsicherheit auf den Finanzmärkten. Aus Sicht der Commerzbank würde aber auch eine Lösung im Zollkrieg zwischen den USA und China dem Edelmetall weiteren Auftrieb geben. Denn der Handelskonflikt habe im letzten Jahr über den aufwertenden US-Dollar und abwertenden chinesischen Renminbi einen Belastungsfaktor für den Goldpreis dargestellt.

Zuletzt hat auch die US-Notenbank der Erholung von Gold Vorschub geleistet. Die weltweite Konjunktur zeigt Anzeichen von Schwäche, was wiederum tendenziell niedrige Zinsen erwarten lässt, was Gold-Anlagen attraktiver macht. Auch die Käufe der ETF-Anleger stabilisieren den Goldpreis über dem Niveau von 1.320 US-Dollar/Feinunze. Diese kauften allein im Januar 70 Tonnen Gold ein.

