Gold und Kupfer gehören zur modernen Welt

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Währungsschwankungen sind unbeliebt. Aber mit Gold gelingt eineAbsicherung dagegen. Das hat beispielsweise Indien erkanntDie Reserve Bank of India hat von Oktober bis November 2019 fast 15Tonnen Gold zugekauft. Dies war der größte zweimonatige Kauf seit demBeginn Ende Dezember 2017. Damit hat sich die indische Zentralbank inden zwei Jahren zwischen November 2017 und November 2019 insgesamt 2,45Millionen Feinunzen Gold einverleibt.Viele Kenner des Goldmarktes sehen 2020 als hervorragendes Jahr für denPreis des edlen Metalls an und gehen von einem Goldbullenmarkt aus. Auchhat im 21. Jahrhundert keine Anlageklasse so gut abgeschnitten wie Gold.Das hat nicht nur die indische Zentralbank begriffen, sondern vieleandere Zentralbanken und auch Investoren.Anleger sollten sich daher mit den Aktien von Goldunternehmenbeschäftigen. Hier wäre etwa Caledonia Mining zu nennen. CaledoniaMining konnte sich mit seinem Blanket-Goldprojekt in Simbabwe über eineRekordproduktion, fast 17.000 Unzen Gold, im letzten Quartal 2019freuen. Im vergangenen Jahr konnten insgesamt mehr als 55.000 Unzen Goldaus dem Boden geholt werden. Aktuell besitzt Caledonia Mining 49 Prozentan der Mine. Allerdings soll dies bald auf 64 Prozent ansteigen.Aber auch andere Rohstoffe könnten preislich nach oben gehen. Denn dieWelt will eine funktionierende Infrastruktur, ähnlich der industriellenRevolution. Dies wird den Bedarf nach Rohstoffen, wie zum BeispielKupfer erhöhen. Hauptproduzent beim Kupfer ist Chile. Der größteKupfer-Verbraucher ist China. Der für den Kupferpreis nicht allzuzuträgliche Handelsstreit zwischen China und den USA könnte bald beendetsein, so jedenfalls die Hoffnungen vieler. Kommt es zu einemHandelsabkommen zwischen den beiden Parteien, so werden die Exporte indie USA steigen. Damit wird die chinesische Währung gestärkt undchinesische Marktteilnehmer können mit einer höheren Kaufkraft rechnenund mehr ausländische Waren kaufen.Unternehmen mit Gold und Kupfer, so wie Aurania Resources sollten alsoerfreulichen Zeiten entgegengehen. Dessen The LostCities-Cutucu-Projekt, gelegen in den Anden Ecuadors besitzt beides.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von CaledoniaMining(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/)und Aurania Resources(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren undMitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten könnenund somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf dieÜbersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englischeVersion dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Formder Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel seiausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung diesesBlogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zubedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestmentsgrundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust deseingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben undQuellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicherInhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotzgrößter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangabenund Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen ausQuellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegsden Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicherUrteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten(so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98),solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotzsorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für dieInhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlichdie jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer derSwiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/