Gold und Kupfer mit besten Chancen

Verschiedene Krisen steigern die Attraktivität von Gold und Kupfer wird für diverse Pläne verschiedener Länder gebraucht

Um die Wirtschaft anzukurbeln, plant China einen groß angelegten Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecke auf seinem Schienennetz. Bis zum Jahr 2025 soll diese Strecke um 12.000 auf 50.000 Kilometer ausgebaut werden. Dabei verschlingt ein Kilometer etwas mehr als acht Tonnen Kupfer. Bis 2035 ist der Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecke sogar bis auf 200.000 Kilometer geplant. In den Bereichen saubere Energie wie Wind- und Solarenergie sowie Elektronik und Elektromobilität wird das Konjunkturmetall Kupfer in steigendem Maße gebraucht.





Das Werterhaltungsvehikel Gold rückt ebenfalls immer stärker in den Fokus der Anleger, insbesondere da sich geopolitisch derzeit Einiges tut. Ein angeblich bevorstehender militärischer Konflikt, Russland könnte in die Ukraine einmarschieren, wirkt sich auf die Risikobereitschaft der Anleger aus. Daneben hat nun Nordkorea wieder einmal Raketen im Rahmen eines vierten Raketentests in diesem Jahr abgefeuert. Auch die Nachricht, dass die Vereinigten Arabischen Emirate mit Drohnen angegriffen wurden, lässt aufhorchen. Der Goldpreis profitiert in der Regel von solchen Unsicherheiten, dabei können diese oft nur eine eher kurzfristige Reaktion sein. Aber auf längere Sicht sollte das Inflationsgespenst für gute Fundamentaldaten für den Goldpreis sorgen. Und dieses Gespenst geht nicht nur hierzulande um, sondern auch in Großbritannien (Inflationsanstieg im Dezember um 5,4 Prozent) oder Kanada (ein Anstieg von 4,8 Prozent). Beim gleichzeitig extrem hohen Ölpreis sollte es sich lohnen auf Gold und Kupfer oder Unternehmen, die diese Rohstoffe besitzen zu setzen. In Betracht kämen hier beispielsweise Aztec Minerals oder Osisko Gold Royalties. Aztec Minerals besitzt unter anderem eine 75-prozentige Beteiligung am historischen Tombstone-Silber District in Arizona und eine 65-prozentige Beteiligung am aussichtsreichen Prophyr-Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Mexiko. Osisko Gold Royalties konnte mit seinen Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen im Jahr 2021 fast 80.000 Unzen Gold erwirtschaften.



