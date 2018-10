Gold- und Kobaltexplorer Mawson Resources stößt nächstes Bohrprogramm an

Es geht wieder los: Der Gold- und Kobaltexplorer Mawson Resources (TSX: MAW, Frankfurt: MXR) hat ein neues Bohrprogramm auf seinem Rompas Rajapalot-Projekt in Finnland aufgenommen. Diesmal werden zwei neue, vielversprechende Ziele unter die Lupe genommen!

Insgesamt sollen die Bohrungen eine Länge von 2.500 Metern haben und sich auf die Zielgebiete Korkiakoivikko und Hirvimaa konzentrieren. Die hatte Mawson anhand der geochemischen Untersuchung von Bohrungen ab der Basis des Geschiebemergels (BoT, Base of Till) sowie einer Kombination aus magnetischen, IP- und elektromagnetischen Anomalien unter der dünnen Geschiebemergelüberdeckung identifiziert.

Die Zielgebiete haben zudem den Vorteil, dass auf ihnen das ganze Jahr über Bohrarbeiten durchgeführt werden können und sie gut zugänglich rund 1 bis 3 Kilometer nordöstlich und südlich der bereits genauer untersuchten Gebiete Raja und Palokas liegen. Nach Interpretation der Mawson-Geologen befinden sich die neuen Bohrziele innerhalb der gleichen stratigrafischen Wirtsgesteinsabfolge, die auch die Gold- und Kobaltgebiete Raja und Palokas umfasst. Für Raja und Palokas hat das Unternehmen übrigens bereits mit der Erstellung einer dem kanadischen Standard NI 43-101 konformen Ressourcenberechnungen begonnen!

Damit ist die Bohrpause auf Rompas-Rajapalot, in der die Ergebnisse des erfolgreichen, letzten, 16 Kilometer umfassenden Winterbohrprogramms zusammengestellt wurden, offiziell beendet. CEO Michael Hudson bezeichnet die aufgrund mehrerer Hinweise identifizierten Bohrziele als „überzeugend“. Er geht zudem davon aus, dass Mawson ab Dezember als Teil der neuen Winterbohrkampagne weitere Bohrungen vornehmen wird.

Der Newsflow von dieser unserer Ansicht nach extrem spannenden Explorationsgesellschaft dürfte also in nächster Zeit wieder zunehmen, sodass auch wieder mehr Schwung in die Aktie kommen könnte. Bei guten Bohrergebnissen und einer positiven ersten Ressourcenschätzung zu den Gold- und Kobaltvorkommen auf Rompas-Rajapalot, könnte unserer Ansicht nach diese – allerdings weiterhin sehr spekulative – Aktie einiges an Boden gut machen.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Mawson Resources halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Mawson Resources) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Mawson Resources profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.