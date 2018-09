Gold und der Fall der Fälle in Chemnitz!

Nachdem gestern schon einige wieder den direkten Abverkauf der Metalle auf uns zukommen sahen, hat sich das gelbe Metall heute bereits wieder nach oben gearbeitet und hält sich aktuell direkt am Widerstandsbereich bei 1215 $.



Damit notiert Gold heute ca. 12 Dollar über dem gestrigen Tief. Nach wie vor sehen wir es als Primärerwartung an, dass unser Ziel von 1237 $-1262 $ angelaufen wird, bevor es zu einer Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung kommt.



Ich bin mir völlig im Klaren, dass dies eine äußerst unpopuläre Sicht auf den Markt ist. Manche bemühen schon höhere Kräfte in der Hoffnung, dass der Goldpreis dieses Mal final nach oben durchbricht. Natürlich wäre das eine tolle Sache, gleichzeitig sind die Märkte keine Wunschkonzerte und gehen gnadenlos ihren Weg, ob dies der Pulk der Anleger gut findet oder nicht spielt dabei keine Rolle.





Es ist für uns sogar eine ernsthafte Erwägung, beim kommenden Hoch der aktuellen Bewegung einen Short Tradingbereich zu hinterlegen. Wenn Sie einen Blick auf den Chart werfen, haben wir ein Potenzial von immerhin 100 $+.

Es ist normal nicht meine Art mich in das politische Geschehen und den offensichtlichen Niedergang unserer Gesellschaft einzumischen, jedenfalls nicht auf dieser Plattform. Jedoch möchte ich als technischer Analyst bei dem durchaus negativen Ausblick der Metalle auf mittelfristige Sicht eine Lanze brechen. Es gibt fundamentale Ereignisse, die wenn sie auch nicht direkt den Preis ansteigen lassen, doch klar dafür sprechen sich weiterhin mit Metallen in physischer Form einzudecken.



Unser Deutschland 2018 zeigt eine Gesellschaft in der Menschen auf täglicher Basis geschändet und abgestochen werden, wie aktuell in Chemnitz, welches nur eines von unzähligen Vorkommnissen ist. Die einzige mediale Reaktion darauf ist es, eine Diskussion darüber zu führen ob ein paar scheinbar Rechte, einen Migranten angepöbelt haben. Das ist zutiefst widerlich und abstoßend. Die Presse ist längst zum Feind des Volkes geworden.



Ich als Westdeutscher danke den Frauen und Männern, die sich nicht Mundtot machen lassen und den Widerstand gegen die Unterdrückung und Verdrängung der Realität auf die Straße tragen. Es sind die ostdeutschen Mitbürger die erwacht sind, während man bei uns im Tiefschlaf liegt und nur schweigend den Niedergang unseres einst so schönen Landes beobachtet. Bevor der Westen nicht hungert und nicht mehr weiß wie er morgen Essen auf den Tisch bekommt, wird sich hier rein gar nichts bewegen.



Der Widerstand unserer Bürger in Chemnitz zeigt, dass die Wehrhaftigkeit in Teilen unserer Gesellschaft noch nicht gänzlich abhandengekommen ist und sollte uns allen als glühendes Beispiel gelten nicht in kollektiver Knechtschaft zu verharren.



Der Besitz und die weitere Akkumulation von physischen Metallen ist wichtiger denn je, völlig unabhängig vom kurz oder mittelfristigen Preisverlauf. Jedoch auch nur ein Teil des Ganzen. Denn wer Werte besitzt, weckt Begehrlichkeiten und sollte in der Lage sein, sich selbst, seine Familie und seine Werte schützen zu können!



Testen auch Sie unsere Prognosegenauigkeit für Indexe, Rohstoffe und Kryptowährungen und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de





© Philip Hopf

Hopf-Klinkmüller Capital Management GmbH & Co. KG