Gold und EuroStoxx50 mit 3%-Chance und 51% Sicherheitspuffer

Privatanleger, die sich nicht dem Risiko eines direkten Aktien- oder Indexkaufes aussetzen wollen, die aber dennoch Renditen oberhalb der aktuellen Inflationsraten erwirtschaften wollen, können ihre Renditevorstellungen mit Anlage-Zertifikaten, wie Bonus-, Discount-, oder Express-Zertifikate erfüllen. Da die Niedrigzinsphase mit höchster Wahrscheinlichkeit noch länger andauern wird, wird der Markt der Strukturierten Anlageprodukte auch in den nächsten Jahren noch Chancen auf überproportional hohe Renditen bieten.

Neben den attraktiven Renditechancen verfügen diese Produkte über Sicherheitspuffer, die auch bei negativen Kursentwicklungen des oder der Basiswerte positive Renditen ermöglichen. Derzeit bietet die RCB ein Bonus&Sicherheit-Zertifikat auf die interessante Kombination EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) und den Goldpreis (ISIN: XC0009655157) an.

3% Zinsen pro Jahr und 51 Prozent Sicherheitspuffer

Der am 18.5.21 ermittelte Schlusskurs des EuroStocxx50-Index und der an der London Bullion Association (LBMA) ermittelte Nachmittagsfixing-Preis werden als Startwerte für das Bonus&Sicherheit-Zertifikat fixiert. Bei 49 Prozent der Startwerte werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (19.5.21 bis 12.5.26) aktivierten Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der beiden Basiswerte erhalten Anleger im Jahresabstand, erstmals am 19.5.22 einen Zinskupon von 3 Prozent gutgeschrieben.

Wenn der EuroStoxx50-Index und der Goldpreis während des gesamten Beobachtungszeitraumes auf oberhalb der jeweiligen Barrieren notieren, dann wird das Zertifikat am 18.5.26 mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Gibt der EuroStoxx50-Index oder der Goldpreis innerhalb des Beobachtungszeitraumes um mindestens um 51 Prozent nach, dann wird das Zertifikate mit der tatsächlichen prozentuellen Wertentwicklung des schlechter gelaufenen Basiswertes erfolgen. Auch in diesem Fall wird das Zertifikat maximal mit 100 Prozent des Ausgabepreises getilgt. Ein Wechselkursrisiko besteht bei diesem Zertifikat nicht.

Das RCB-Europa/Gold Bonus&Sicherheit-Zertifikat, fällig am 18.5.26, ISIN: AT0000A2QMV3, kann noch bis 17.5.21 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Bonus&Sicherheit-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index und den Goldpreis spricht wegen des komfortablen Sicherheitspuffers von 51 Prozent vor allem sicherheitsorientierte Anleger an, die eine halbwegs stabile Kursentwicklung der Basiswerte nutzen wollen, um zu einer aus heutiger Sicht überproportional hohen Jahresbruttorendite von drei Prozent zu gelangen.

Walter Kozubek