Gold und BYD im Fokus der Derivateanleger

Neben unzähligen Knock-out-Produkten zu Wirecard handeln die Anleger in Stuttgart am Freitag einen Knock-out-Call auf Gold (WKN UD6ZAG). Hier wechseln sich Käufer und Verkäufer munter ab, insgesamt zeigt sich ein ausgeglichenes Verhältnis. Der Goldpreis selbst bewegt sich bei 1.730 US-Dollar weiter in der Spanne zwischen 1.650 und 1.750 US-Dollar, die er seit zwei Monaten nicht verlassen hat. Die weiterhin sehr lockere Geldpolitik der Notenbanken könnte jedoch laut verschiedenen Analysten dazu führen, dass Anleger vermehrt auf Sachwerte wie Gold setzen.





Verkauft wird von den Stuttgarter Anlegern am Freitag ein Knock-out-Call auf BYD (WKNN MC83EA). In dieser Woche konnte BYD Semiconductor, die Chip-Tochter des chinesischen Elektroautoherstellers BYD, von Investoren weitere 113 Millionen US-Dollar einsammeln. Damit soll die wichtige Elektroauto-Komponente IGBT weiterentwickelt werden. Hier befindet sich BYD Semiconductor in einem harten Wettstreit mit dem DAX-Konzern Infineon, der 2019 für rund 58% der chinesischen Elektroautos die IGBT-Komponenten lieferte.Und täglich grüßt das Murmeltier – zumindest, wenn es um die meistgehandelten Optionsscheine der Stuttgarter Anleger geht. Diese kaufen heute nach wie vor einen Call-Optionsschein auf Visa (WKN MC9PMX). Bis zum Mittag legt die Visa-Aktie weitere 1,4% zu, auf Wochensicht beträgt das Plus bei Visa ganze 6,7%. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.