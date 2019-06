Gold überzeugt seit Jahrtausenden

Gold ist das besondere Element, vom alten Rom bis zum kalifornischen Gold

Schönheit, Beständigkeit und Rarität, sowie eine besondere Strom- und Wärmeleitungsfunktion zeichnen das Gold aus. Verbaut in Telefonen und Computern und verwendet in der Nanotechnologie, ist das Edelmetall an der Veränderung unserer Gesellschaft beteiligt. Goldnanopartikel werden erforscht, um als Träger für die gezielte Abgabe von Arzneimitteln zu fungieren.

Ägypter und Azteken glaubten noch, dass Gold göttlichen Ursprungs sei. Wer sich einen Überblick über die Geschichte des Goldes machen möchte, der kann die im Mai eröffnete Goldkammer Frankfurt besuchen. Das moderne Museum, bestehend aus spektakulären unterirdischen Stollen und Kammern, zeigt Gold in vielen Facetten. Von der Entstehung im All über die Bedeutung als Statussymbol bis zur Verwendung als Tausch- und Zahlungsmittel zeigt das Museum die faszinierende Geschichte des Goldes anhand von 500 Goldartefakten.





Und die Werterhaltungsfunktion wird am Gold geschätzt. Zentralbanken horten Gold, um ihre Zukunft zu sichern. Heute steht Gold für Sicherheit und Beständigkeit und nimmt eine wichtige Stellung in der Finanzwelt ein. Die Anlage in Goldunternehmen ist spekulativ, aber bietet die Möglichkeit gegenüber Münzen oder Barren auch bei vergleichsweise geringen Kursschwankungen bei hohem Goldpreisniveau Gewinne einzufahren.

Zu den gut aufgestellten Goldgesellschaften gehören sicherlich Auryn Resources und Orsu Metals.

Auryn Resources konzentriert sich auf Edel- und Basismetalle. Unter den sieben Projekten ist besonders das Committee Bay-Goldprojekt in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero in Peru von Bedeutung. Im Juli werden Kernbohrungen unter Zuhilfenahme modernster Technik und künstlicher Intelligenz auf dem Goldprojekt in Nunavut starten.

Orsu Metals besitzt (zu 90 Prozent) mit seinem Sergeevskoe-Goldprojekt in der russischen Föderation ein interessantes Projekt, das sich über 7,6 Quadratkilometer erstreckt.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.