Gold steht kurz vor der Bodenbildung

Nach Ansicht der Analysten der ABN Amro wird der Goldpreis nach dem Fall unter die Marke von 1.200 USD pro Unze im dritten Quartal einen Boden für den Rest des laufenden und des kommenden Jahres ausbilden.

Die Experten erwarten diese Bodenbildung bei Gold, Silber und Platin schon in den kommenden Wochen und dann einen Preisanstieg für 2019. ABN Amro rechnet zum Ende des dritten Quartals mit einem Goldpreis von 1.225 USD pro Unze und einem weiteren Anstieg auf 1.250 USD je Unze zum Ende des vierten Quartals.

Einer der Faktoren, der nach Meinung der Analysten darauf hindeutet, dass die Preise noch dieses Quartal ihren Boden finden, sind die Netto-Short-Positionen der Spekulanten am Edelmetallmarkt. Die spekulativen Positionen in Gold, Silber und Platin würden sich nahe ihrer Allzeithochs befinden und die Nettopositionierung bei Gold und Silber sei nahe null und negativ bei Platin, so die Banker. Sie glauben, dass die Anleger, die die Edelmetalle negativ sehen, bereits Short sind und es nicht mehr viel Raum für den Ausbau der Short-Positionen gebe. Deshalb erwartet man auf dem aktuellen Niveau eine Bodenbildung.

Der jüngste Bericht der Commodity Futures Trading Commission’s (CFTC) zeigte, dass die Vermögensverwalter ihre Short-Positionen in den Gold-Futures von 42.528 Kontrakten in der Vorwoche auf 66.116 Kontrakte ausbauten.

Schon am Montag fiel der Goldpreis auf ein neues Anderthalbjahrestief. Nach einer kurzen Zwischenerholung geht es nun weiter abwärts auf aktuell ca. 1.186 USD pro Unze. Gold- und Silber-Trader seien „enttäuscht“, so Beobachter, dass die Edelmetalle – eigentlich als Sicherer Hafen bekannt – von den aktuellen geopolitischen Turbulenzen nicht profitieren. Das habe vor allem mit der Stärke des US-Dollars zu tun, aber auch mit der Schwäche des chinesischen Yuan, hieß es.

Denn diese lasse befürchten, dass die Nachfrage in der Volksrepublik zurückgehen könnte. Und der Yuan sei mittlerweile der stärkste Treiber für den Goldpreis nach der US-Währung. Allerdings gehen Experten davon aus, dass Peking versuchen wird, eine weitere, deutliche Abwertung des Yuan vom aktuellen Niveau aus, zu vermeiden.

Trotz des weiterhin negativen Trends, sind die ABN Amro-Analysten aber hoffnungsvoll für das kommende Jahr gestimmt. Sie gehen davon aus, dass eine Unze des gelben Metalls 2019 im Durchschnitt 1.325 USD kosten und der Goldpreis zum Ende des kommenden Jahres bei 1.400 USD pro Unze liegen wird.



