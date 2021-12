Gold steht im Fokus – auch bei Zentralbanken

Jüngst hat sich wieder Irland in die Riege der goldkaufenden Zentralbanken eingereiht, das erste Mal seit 2009

Die Inflation liegt im Euroland weit über dem erklärten Ziel, also hat die irische Zentralbank gehandelt und Gold zugekauft, zwei Tonnen Gold, um genau zu sein. Nach dem Grund gefragt, hieß es nur die Goldtransaktionen seien „kommerziell sensibel“ und weitere Aussagen gäbe es nicht. Allerdings deuten Kommentare des Gouverneurs Gabriel Makhlouf daraufhin, dass die Inflationshöhe entscheidend war. Laut dem World Gold Council stiegen im ersten Halbjahr 2021 die weltweiten Goldreserven der Zentralbanken um 333,2 Tonnen an. Dies sind 39 Prozent mehr als der Fünfjahresdurchschnitt für die ersten sechs Monate im Jahr.





Besonders eifrige Käufer waren im laufenden Jahr Brasilien, Ungarn und Thailand. Singapur etwa stockte seine Goldreserven am Jahresanfang um gute 20 Prozent auf. Dies, obwohl viele aufgrund der Entwicklung des Goldpreises – trotz Inflation oder eine beginnende Stagflation – nicht sonderlich begeistert sein dürften. Hätten doch viele in der aktuellen Situation mit einem höheren Goldpreis gerechnet. Das Interesse von Anlegern und Zentralbanken ist jedoch da. Vielleicht hilft da auch ein Blick auf die Saisonalität des Goldes. Die letzten vier Jahre in Folge konnte der Preis des Edelmetalls ein Plus einfahren. Betrachtet man die Jahre seit 1970, so kann der Dezember im Durchschnitt nur den viertletzten Platz in der Hitliste der besten Goldmonate erlangen. Vor einem Jahr war die Situation ähnlich wie heute, eine neue Virusmutation sorgte für Aufsehen, Lockdown-Bestimmungen wurden verschärft.





Die Zeiten sind auch heute unsicher, die Inflation ist hoch und das Ersparte auf dem Konto verliert an Wert. Ein Blick auf Goldgesellschaften als Investment sollte daher nicht schaden. Etwa auf Gran Colombia Gold, ein mittelständiger Gold- und Silberproduzent, der nun auch aufgrund der Diversifizierung unter dem Namen GCM Mining firmiert. In Kolumbien agiert die Gesellschaft noch als Gran Colombia Gold. Gold Terra Resource besitzt in den Northwest Territories in Kanada das große und aussichtsreiche Yellowknife City Goldprojekt.





