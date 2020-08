Gold statt Dividende

Laufende Einnahmen sind schön. Doch sicher sind sie meist nicht, das zeigt die Corona-Krise. Gold dagegen gibt Sicherheit, wenn auch die Volatilität hoch ist





Mit den Aktien von Goldunternehmen konnte in den vergangenen Jahren ein Vermögen gemacht werden. Doch lange Zeit waren die Investments rund um das gelbe Edelmetall verpönt. Gold galt als Relikt der Vergangenheit und die Aktien der Goldsucher als unproduktiv für das Anlageportfolio. Gerade die Befürworter von Anlagen, die auf vermeintlich soliden Ausschüttungen basierten, stießen die lautesten Unkenrufe aus.





Mit der Corona-Krise ist alles anders, nun ja, zumindest vieles. So geraten auch schon mal Konzerne in Schieflage, die früher als sehr solide galten. Dividenden werden gekürzt oder fallen sogar ganz aus. Manche der ohne größere Strategie auf Zinseszins aufgebauten Anlagen könnten in Zukunft wie Kartenhäuser in der Zugluft zusammenfallen. Nur ausgereifte Strategien und erfahrene Anlageexperten können sich dem entziehen.







Gerade diese erfahrenen Experten schwenken nun auch nicht selten zu Goldinvestments zumindest als Beimischung in ihren Portfolios über. Denn sie wissen, dass Gold das einzig bleibende Geld ist. Dadurch wird dessen Wert gerade in Krisen und um so mehr später bei inflationären Tendenzen steigen. Denn Geldentwertung dürfte die Folge sein von ausschweifender Schuldenmacherei. Neben dem Gold allein dürften auch die Aktien von Goldunternehmen ein immer berechtigteres Dasein in Anlageportfolios für sich beanspruchen. Denn über die Aktien kann bei steigendem Goldpreis Mehrwert generiert werden.

Beispiele für aus heutiger Sicht fundamental gute Goldaktien sind Ximen Mining und Revival Gold.







Ximen Mining hat im Süden von British Columbia drei Edelmetallprojekte, Amelia und Brett (Gold, Silber) sowie Treasure Mountain (Silber). Für das Brett-Projekt wurden kürzlich die Genehmigungen für Bohrungen erteilt. Bekannte Zonen mit Bonanza-Gehalten, also sehr hohen Erzgehalten, sollen erweitert werden.







Revival Gold besitzt das Recht eine 100-prozentige Beteiligung am Beartrack-Goldprojekt in Lemhi County, Idaho zu erwerben. Am benachbarten Arnett-Goldprojekt besteht bereits ein solches Recht. Beartrack-Arnett war die größte Goldmine in der Vergangenheit in Idaho.







