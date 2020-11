Gold sollte steigen, egal, wer US-Präsident wird

Der Goldpreis dürfte eine gute Performance hinlegen, egal, wie der nächste Präsident der USA heißt, glauben die Experten von Standard & Poor’s Global Market Intelligence. Als Begründung werden niedrige Zinsen und mögliche, weitere Konjunkturprogramme wegen der Corona-Krise angeführt.

Schon Ende Oktober hatten die Experten von Haywood erklärt, dass die meisten Analysten darin übereinstimmen würden, dass der Goldpreis steigen wird, egal wer im Weißen Haus sitzt.

Das Edelmetall hat 2020 Rekorde verzeichnet und große Aufmerksamkeit erhalten, da der Preis für eine Unze Geld sogar die Marke von 2.000 USD überwinden konnte. Zwar ist der Goldpreis seitdem wieder auf aktuell rund 1.900 USD gefallen, doch bleibt der damit auf historisch betrachtet hohem Niveau, wozu sowohl die niedrigen bis negativen Zinsen beitragen als die wirtschaftliche Unsicherheit auf Grund der Corona-Pandemie.

Haywood zufolge werden die „zerbrechliche“ US-Wirtschaft und das anhaltende Gelddrucken der Zentralbanken die Inflationserwartungen und damit den Druck auf den US-Dollar steigen lassen. Angesichts dessen glauben die Analysten, dass Anleger Rücksetzer bei Gold und Silber kaufen sollten.

Auch die Experten der UBS sehen das ähnlich. Sie weisen darauf hin, dass vor allem die Investmentnachfrage den Goldpreis dieses Jahr angetrieben habe, wobei das Kapital auch in Barren und Münzen geflossen sei, insbesondere aber in börsennotierte Fonds (ETFs, Exchange Traded Fund). Im ersten Halbjahr 2020 habe die Investmentnachfrage fast 56% der Gesamtnachfrage nach Gold ausgemacht, so die UBS weiter. Der letzte Rekord von fast 46% stammt aus dem Jahr 2009.

Damit der Goldpreis aber weiter steigt, glaubt man bei der Bank, dass weitere Nachfrage aus dem Investmentsektor nötig ist. Die Experten erwarten weitere Mittelzuflüsse im Goldsektor, sollte die COVID19-Pandemie für weitere Unsicherheit sorgen und / oder die USA ihre Wirtschaft durch ein weiteres, großes Konjunkturprogramm stützen. Das werde die Inflation anschieben, während die Fed die Zinsen nahe Null belasse.

