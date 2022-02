Gold – so ist das nun mal in Krisenzeiten

Wenn die Waffen sprechen, ist immer die Flucht in einen sicheren Hafen zu beobachten. An den Finanzmärkten ist und bleibt dies das Gold. Am Donnerstag war das sehr eindrucksvoll zu beobachten. Der Preis stieg in sehr kurzer Zeit bis in den Bereich von über 1.950 USD und damit in eine alte Widerstandszone. Dieser Bereich konnte aber nicht gehalten werden. Entsprechend der Aktienmarkterholung am Freitag, gab Gold dann weiter nach.



Die Unterstützung um 1.850 USD könnte so zum Start der kommenden Woche wieder erreicht werden. Die Indikatoren stehen entsprechend vor Verkaufssignalen oder haben diese bereits generiert. Somit ist ein weiterer Rückgang, immer unter der Prämisse nicht weiter eskalierender Aktivitäten in der Ukraine, zu erwarten. Auch hier ist technisch kaum eine seriöse Vorhersage möglich.

