Gold: Das sind bullische Charakterzüge

Seit gut drei Wochen konsolidiert der Goldpreis in einer immer enger werdenden Handelsspanne seitwärts. Dabei weist der Kursverlauf jedoch bullische Charakteristika auf, die sich in einem sog. Wimpel widerspiegeln.

Nach einem frischen Mehrjahreshoch bei 1.439 US-DollarEnde Juni driftete der Goldpreis in eine wohlverdiente Konsolidierungsphase zwischen 1.380 US-Dollarund den aktuellen Jahreshochs weg. Zuvor wurde jedoch die markante Hürde um 1.366 US-Dollargemeistert, wodurch wiederum ein eindeutiges Kaufsignal aktiviert worden ist. Daher kommt die aktuelle Konsolidierungsphase nach dem Kurssprung aus dem zweiten Quartal auch nicht unbedingt überraschend, ebenso wenig wurden die übergeordneten Kursziele abgearbeitet und bieten weiterhin gute Long-Ansätze auf der Oberseite.

Warten neuen Rallyeschub

Die charttechnische Auswertung zeigt in der aktuellen Handelsspanne zwischen 1.380 und 1.439 US-Dollarein symmetrisches Dreieck auf. Erst mit Überschreiten der oberen Trendlinie um 1.425 US-Dollardürfte wieder vermehrtes Kaufinteresse einsetzen und die Notierungen zurück an die Jahreshochs von 1.439 US-Dollaraufwärts drücken. Aber erst darüber sollte der nächstgrößere Widerstandsbereich um 1.550 US-Dollar angesteuert werden. Geht es hingegen unter 1.385US-Dollar abwärts, kämen direkte Rücksetzer auf den einstigen Widerstand bei 1.366 US-Dollar auf Anleger zu. Dieses Niveau würde sich im Übrigen sehr gut für ein strategisches Long-Investment mit einem Zielbereich von 1.550 US-Dollareignen. Sämtliche Goldnotierungen darunter würden hingegen sukzessive Schwäche der Marktteilnehmer offenbaren, Rücksetzer auf 1.330 US-Dollarkämen in diesem Fall nicht mehr überraschend. Trotzdem bliebe der seit Juli letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend noch vollkommen intakt.

Gold Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.425 // 1.439 // 1.480 // 1.500 Unterstützungen: 1.400 // 1.385 // 1.381 // 1.366

Fazit

Das aktuelle Setup bei Gold bietet für defensiv sowie offensiv orientierte Anleger Handelschancen. Entweder wird ein Long-Einstieg oberhalb von 1.425 US-Dollar beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF60AT mit einem Zielbereich bei 1.550 US-Dollar gewagt oder aber auf aktuellem Kursniveau. In beiden Fällen sollte die Verlustbegrenzung das Niveau von zunächst 1.380 US-Dollar nicht übersteigen. Bei einem Direktinvestment ergibt sich in vorgestellten Schein mit einem Hebel von 25 dadurch eine Renditechance von 220 Prozent. Ziel des vorgestellten Zertifikats läge dann bei 16,18 Euro. Als Verlustbegrenzung sollte das Stoppniveau von 1,07 Euro zunächst nicht überschritten werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF60AT

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,07 - 5,08 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1.358,86 US-Dollar

Basiswert: Gold (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.358,86 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.413,80 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 16,18 Euro Hebel: 25

Kurschance: + 220 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.