Man fragt sich bisweilen schon, wer am Aktienmarkt eigentlich noch dafür sorgt, dass sich vor allem die US-Indizes weiterhin eisern nahe ihrer Rekordhochs halten. Denn die sogenannten "sicheren Häfen" in Form der Anleihen und der Edelmetalle erfreuen sich weiterhin regen Zulaufs. Hier fließt Geld hinein. Auch jetzt, da man denken könnte, dass die Aktienmärkte jede neue Irritation und Enttäuschung einfach wegstecken. Was aber bedeutet das?

Es kann bedeuten, dass die Gold-Bullen falsch liegen und ihr Kapital am Ende doch wieder reumütig zurück in den Aktienmarkt umschichten müssen. Das würde den Goldpreis scharf unter Druck setzen. Aber eigentlich hätte das ja längst passieren müssen. Und ganz im Gegenteil stieg Gold sogar Anfang September auf neue, mehrjährige Hochs, obwohl da die Mitte August losgetretene Rallye am Aktienmarkt längst im Gange war, konsolidierte dann kurz und macht jetzt Anstalten, einen erneuten Aufwärtsimpuls zu starten.

Nach unten derzeit solide unterstützt

Ob der Ausbruch über das bisherige Jahreshoch bei 1.557 US-Dollar gelingt, wird sich weisen müssen. Aber angesichts der Tatsache, dass es die Bullen am Aktienmarkt sind, die auf wenig fundierte Hoffnungen bauen, ist die Chance, dass es genau anders herum kommt, sprich die Hoffnungen der Aktienmarkt-Bullen platzen und von dort erneut eine Flutwelle an Kapital in Richtung Gold fließt, gar nicht schlecht. Zumal der Chart zeigt, dass Gold nach unten durch gleich zwei solide wirkende Auffangzonen unterstützt ist.

Als "Sprungtuch" dient die Kreuzunterstützung aus der 100 Tage-Linie und den Hochs der Monate Juni und Juli im Bereich 1.434 zu 1.449 US-Dollar. Die kurzfristigere Unterstützungszone setzt sich aus der Ende Mai etablierten Aufwärtstrendlinie und der 50-Tage-Linie zusammen. Von dieser Zone aus hat Gold am Freitag nach oben gedreht und hat mit einem Seitenblick auf den im Chart unten mit eingeblendeten Trendfolgeindikator MACD eine gute Perspektive für einen erneuten Aufwärtsschub.

Fazit

Eine interessante Konstellation für risikofreudige Anleger. Und selbst, wenn dieser nächste Hausse-Schub ausbleiben sollte: Den hier vorgestellten Stay High-Optionsschein (WKN SR3RHD) würde auch eine Korrektur nicht aus der Bahn werfen. Voraussetzung: Gold darf bis zum Ende der Laufzeit des Optionsscheins am 20. März 2020 nicht bis 1.420 US-Dollar fallen. Bleibt der Goldpreis bis dahin über 1.420 US-Dollar, erreicht der Optionsschein den Kurs von 10,00 Euro, was auf Basis des Standes vom Montagabend 21:30 Uhr einer Rendite von 43,2 Prozent oder 111,7 Prozent p.a. entspräche. Sollte der Kurs indes unter die Unterstützungszone 1.434/1.449 Dollar fallen, ist zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige, schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position ratsam.

Gold (Feinunze in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.557 US-Dollar (Jahreshoch 2019) Unterstützungen: 1.484 US-Dollar (September-Verlaufstief) // 1.434 US-Dollar (100-Tage-Linie) Aufwärtstrend: 1.501 US-Dollar

Stay High-Optionsschein auf Gold (Stand 23.09.2019 21:30 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SR3RHD

Typ: Stayhigh akt. Kurs: 6,78/6,98 Euro

Emittent: Société Générale Schwelle: 1.420 US-Dollar

Basiswert: Gold (Feinunze in US-Dollar)



akt. Kurs Basiswert: 1.523,30 US-Dollar Laufzeit: 20.03.2020

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 43,2% (111,7% p.a.) Quelle: Société Générale

