Gold – der sichere Hafen?

Angesichts der anhaltenden unsicheren geopolitischen Lage und dem Risiko eines Handelskrieges könnten Anleger auf der Suche nach Schutz vor möglichen Schockereignissen eine Investition in potenziell sichere Häfen wie Gold in Betracht ziehen. Wer nicht in physisches Gold investieren möchte, aber dennoch den Goldkurs in Zukunft Potenzial nach oben zutraut, greift zum Call Optionsschein. Für aktive Trader, empfehlen wir als Handwerkszeug den Turbo-Bullund den Turbo-Bearmit 10er-Hebel

Eine andere Alternative ist Ophirum, dort können Sie im Online-Shop bequem Gold und Silber kaufen und beispielsweise per Paypal bezahlen. Neben der physischen Auslieferung bietet man auch ein Goldepot an.

Blicken wir auf die Einschätzung der Wisdom Tree-Experten zu Gold als sicherer Hafen:

Von allen Edelmetallen ist Gold als Investment das beliebteste. Es ist jedoch auch extrem knapp. Die überirdischen Goldbestände werden auf über 180.000 Tonnen geschätzt, was bei einer gleichmäßigen Pro-Kopf-Verteilungen auf der ganzen Welt weniger als eine Unze pro Person ergeben würde.

In turbulenten Zeiten, wie etwa bei geopolitischen Umbrüchen, kann die Kapitalerhaltung wichtiger werden als das Kapitalwachstum. Dies macht Gold, das aus historischer Sicht als sicherer Hafen gilt, als Anlage sogar noch beliebter und der Goldpreis steigt tendenziell an, da das Edelmetall langfristig seinen Wert beibehält.

Gold bietet sich potenziell als Diversifizierung für Aktien- und Anleihenportfolios an, da es eine geringe

Korrelation mit der Konjunktur und anderen Finanzanlagen aufweist

Es dient als Wertanlage, um zur Erhaltung der Kaufkraft im Zeitablauf beizutragen

Es sorgt für geringere Performance-Drawdowns bei Volatilität auf dem Aktienmarkt

Es bietet eine Absicherung gegenüber extremen Ereignissen und Marktturbulenzen

Warum sollte man in Gold investieren?

Der Goldpreis steigt in Niedrigzinsphasen tendenziell an. Der Grund dafür liegt häufig in der Befürchtung, dass die niedrigen Zinsen auf einer Geldmengenausweitung in anderen Währungen beruhen. Eine höhere Inflation führt ebenfalls zur Unterstützung des Goldpreises, da Investoren Sachwerte anstreben, wenn der Wert anderer Anlagen durch die Inflation gemindert wird.

Im Allgemeinen wirkt Gold als defensive Anlage, da es für ein Anlageportfolio bei sinkenden Kursen Schutz bietet. Marktturbulenzen, die bei Aktien häufig zu Kursverlusten führen, lassen den Goldpreis tendenziell steigen.

Der Goldpreis steigt in der Regel auch in Phasen, in denen der Realzins niedrig und die Expansion der Geldmenge hoch ist, da sie oft mit Währungsabwertungen und systemischen finanziellen Zusammenbrüchen verbunden sind. Der Goldkurs erreichte mit einem Stand von 1.900 USD/Unze im September 2011 seinen Höhepunkt, da aufeinanderfolgende Gipfel der Euro-Staatschefs, Rettungsaktionen und Stabilitätsfonds in Europa weder bei den Staatsschulden noch bei der Besorgnis um die Zahlungsfähigkeit im Bankensektor Linderung brachten.

Quelle: Wisdom Tree, eigene Recherche