Gold schafft es auf die Titelseiten

Gold hat es auf die Titelseite von Focus Money geschafft, was zeigt, dass das öffentliche Interesse an Gold aktuell hoch ist. Angesichts der Inflation und dem drohenden Kaufkraftverlust verwundert dies nicht. Oftmals erscheinen derartige Titelgeschichten am Ende eines starken Preisanstiegs oder einer Hausse sowie diametral gegensätzlich am Ende eines Bärenmarktes (Baisse), da dann die meisten Menschen auf diesen Markt aufmerksam wurden und dieser zuletzt auch in den Fokus der Journalisten gerät. Wenn in diesen Titelgeschichten die Experten eine stete Fortsetzung der Rallye prognostizieren, dreht der Markt oftmals in die gegenteilige Richtung. Der Titelblatt-Indikator funktioniert auf allen Märkten und ist ein Sentiment-Indikator, der die Stimmung des Marktes widerspiegelt. Würde Der Spiegel ähnlich berichten, wäre dies ein deutliches Warnzeichen, doch da es sich bei Focus-Money um ein kleineres Finanzmagazin handelt, ist diese Titelgeschichte noch kein Grund zur Sorge, geschweige denn ein Indiz auf ein baldiges Ende der übergeordneten Hausse. Dennoch passt es zu der aktuellen Korrektur, in der sich der Goldmarkt seit zwei Wochen befindet, nachdem bei Preisen über 2.000 US-Dollar eine deutliche Kaufpanik auf einem neuen Allzeithoch herrschte.

Es gibt weitere belastende Faktoren, die eine kurzfristige Korrektur des starken Goldpreisanstiegs von 70% binnen 24 Monaten unterstützen. Die Angst vor einem weiteren Shutdown der Volkswirtschaften ist bei Investoren größtenteils verflogen, da die empirische Datenlage diesen Schritt in keiner Weise stützt. Darüber hinaus verfügt Russland bereits über einen sicheren und schnell verfügbaren Impfstoff sowie die Bereitschaft, diesen an alle Länder zur eigenen Produktion weiterzugeben. Dennoch diskutieren Politiker, insbesondere hierzulande, die Maßnahmen wieder zu verschärfen, um eigene politische Ziele voranzubringen.

Diese Maßnahmen ersticken die europäische Wirtschaft und sorgen für viel Leid, Not, Armut und Tod auf anderen Teilen der Erde. Viele Millionen Menschen weltweit, die sich vor den Shutdowns bereits kaum ernähren konnten, haben nun aufgrund der Shutdowns mit dem Hunger und dem Hungertod zu kämpfen. Doch es gibt Hoffnung, denn nebst den USA und vielen weiteren Ländern, hat nun auch Italiens Gesundheitsminister erklärt, dass Italien keinen weiteren Shutdown erleben wird. Selbst bundesdeutsche Leitmedien beginnen ihre bisherigen Aussagen über die Gefährlichkeit der Pandemie zu relativieren, seitdem Russland den Sieg im Wettlauf um einen Impfstoff verkündet hat. Ein Alleingang für einen erneuten Shutdown der Bundesregierung ist damit unwahrscheinlich geworden.

Für die Aktienmärkte und die Wirtschaft sind dies gute Neuigkeiten, weshalb selbst der breite Aktienindex S&P 500 mittlerweile ein neues Allzeithoch erreichen konnte, nachdem zum Ende der vergangen Handelswoche Widerstände in diesem Index sowie beim Dow Jones überwunden wurden. Die Fortsetzung der V-förmigen Erholung des kürzesten Aktien-Bärenmarktes der Geschichte und das Ausbleiben eines erneuten Shutdowns, gepaart mit niedrigen Zinsen, massiven Fiskalprogrammen und der Rekapitalisierung des Kreditgeldsystems mittels einer Geldflut aus den Schleusen der Notenbanken, verringert die Wahrscheinlichkeit eines nominalen Double Dips in der Realwirtschaft. Investoren, die die Rallye verpasst haben, werden nun zum Einstieg in den Aktienmarkt gezwungen und neigen dazu Gewinne am Goldmarkt zu realisieren.

Erholt sich die Wirtschaft weiter, so könnten die Renditen der Marktzinsen steigen, schon allein wegen der Inflation der Geldmenge in Antizipation der künftig steigenden Konsumentenpreise. Die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank am vergangenen Mittwochabend brachte keine wirklichen Neuigkeiten, doch reagierte der Markt auf die Aussagen zur erhofften Kontrolle der Zinsstrukturkurve durch die Fed. So will die Notenbank die Renditen nun doch nicht deckeln, was die Märkte zuvor jedoch erwartet hatten. (YCC – Yield Curve Control) Dies könnte mittelfristig steigende Zinsen, einen stärkeren US-Dollar bedeuten, was kurzfristig den Goldpreis belasten könnte. Powell erklärte bereits vor einigen Wochen, dass stabile Preise nicht länger ein Ziel der US-Notenbank wären und man stattdessen eine höhere Teuerung akzeptieren wird, um den Arbeitsmarkt über sinkende Reallöhne zu unterstützen. Der USD-Index konnte von der Aussicht auf steigende US-Renditen an Stärke gewinnen und wird womöglich in dieser Handelswoche seinen Abwärtstrend überwinden, womit eine kurzfristige Erholungsphase des US-Dollars bevorstehen dürfte.

Der Goldpreis steigt in Zeiten hoher Inflation bzw. realer Negativrenditen stark an

Kurzfristig mögen steigende Nominalzinsen und ein steigender US-Dollar zu anderen Fiat-Währungen einen negativen Einfluss auf den Goldpreis haben, doch gilt dies nicht auf langfristige Sicht. In den letzten Jahren erklärte ich bereits viele Male, dass die Zinsen in der kommenden Stagflation zwangsläufig inflationsinduziert ansteigen müssen, ebenso wie in den siebziger Jahren. Damals lagen die Zinsen bei bis zu 20% und dennoch stieg der Goldpreis wie eine Rakete in den Himmel.

Dies lag daran, dass die Realzinsen während dieser Periode trotzdem noch negativ waren, was bedeutet, dass die reale Teuerung der Konsumentenpreise noch höher war als die hohen Nominalzinsen. Gerade in einem Umfeld steigender Zinsen wird die Bereinigung von Fehlallokationen in der Realwirtschaft noch einmal vorangetrieben und von Zombieunternehmen bereinigt, weshalb Gold und Silber auch in den kommenden Jahren deutlich besser performen dürften als der Standardaktienmarkt, der sich real in einer Baisse befinden dürfte. Das Dow-Gold-Ratio gibt weiterhin die Richtung vor und könnte folglich in den kommenden Jahren wieder auf 2 oder gar 1 fallen, was bedeutet, dass man mit einer Unze Gold wieder einmal den Dow Jones kaufen kann, während man heute noch 13,4 Unzen Gold dafür auf den Tische legen muss. Wer aktuell also sein Gold verkauft, um wieder in den Aktienmarkt einzusteigen, begeht einen strategischen Fehler, denn die Bereinigung von Fehlallokationen in der Realwirtschaft wird sich spätestens mit steigenden Zinsen noch fortsetzen.

Das Dow-Gold-Ratio befindet sich im Bärenmarkt und somit auch der Aktienmarkt inflationsbereinigtHinweis auf mögliche Interessenskonflikte

