Gold saisonal im Aufwärtstrend oder Golden Times

In der zweiten Jahreshälfte geht es mit dem Goldpreis normalerweise nach oben. Wann dies beginnen könnte, zeigt ein Blick auf die Historie





Bei der Betrachtung der letzten 20 Jahre fällt auf, dass der Preis des Edelmetalls meist Anfang Juli zu steigen anfängt. In der Regel startet die Preisrallye am 6. Juli und endet am 24. Februar des folgenden Jahres. Durchschnittlich kommt es dabei immerhin zu einem Gewinn von 9,56 Prozent. So stieg in den letzten 20 Jahren der Goldpreis sechzehnmal. Und zwar um fast 14 Prozent. In den vier Verlustjahren wurde ein Minus von durchschnittlich 6,47 Prozent eingefahren.





Das edle Gold wird zu zwei Drittel in der Schmuckproduktion verarbeitet. Die Schmucknachfrage ist deshalb ein wichtiger Faktor für die Preisentwicklung. Dabei spielt das Weihnachtsfest jetzt bereits durchaus eine Rolle. Viele Feierlichkeiten weltweit stehen bevor, beispielsweise die indische Hochzeitssaison oder auch das chinesische Neujahr werfen ihre Schatten voraus.





Den größten Gewinn brachte 2007, nämlich etwas mehr als 43 Prozent. Demgegenüber schlägt der größte Verlust aus dem Jahr 2014 nur mit 9,10 Prozent zu Buche. So wäre jetzt sicher eine sehr gute Zeit sich auf Gold und Goldunternehmen zu konzentrieren, beispielsweise auf TerraX Minerals oder Maple Gold Mines.





TerraX Minerals verkündete gerade Ergebnisse seines Sommerprogramms

vom Yellowknife-City-Goldprojekt in Kanada (Nordwest-Territorien). Bis zu 43,7 Gramm Gold pro Tonne Gestein erfreuten das Unternehmen. Auf der 772 Quadratkilometer großen Liegenschaft produzierten früher die hochgradigen Minen Giant und Con.





Ebenfalls in Kanada, aber in Quebec, arbeitet Maple Gold Mines an seinem 370 Quadratkilometer großem und bereits fortgeschrittenem Douay-Goldprojekt. Mindestens 2,8 Millionen Unzen Goldressourcen konnten bereits ausgemacht werden.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html