Gold rechnet sich

Natürlich ist der Goldpreis Schwankungen unterworfen, aber über die Jahre gesehen eine sehr gute AnlageSo hat das edle Metall in den letzten 20 Jahren, gerechnet in Euro, eine jährliche Rendite von 9,7 Prozent eingefahren. Im Jahr 2000 kostete die Feinunze Gold um die 300 US-Dollar. 2010 waren es schon um die 1.000 US-Dollar die Unze, die Inflation lag damals bei unter 1,5 Prozent. Aktuell sind wir bei knapp 1.900 US-Dollar je Unze Feingold. Dies zeigt deutlich, dass über längere Sicht Goldinvestoren gewinnen. Anders ist es beim Papiergeld, da kann keine Wertsteigerung ausgemacht werden, hinzu kommt die höhere Inflation. Die Kaufkraft geht folglich nach unten. Dabei wird immer darauf hingewiesen, dass jeder für den eigenen Ruhestand vorsorgen soll, kein leichtes Unterfangen.Aktuell erfreut der Goldpreis die Anleger weniger. Letzte Woche fiel der Preis des Edelmetalls seit vielen Monaten kurz sogar unter 1.800 US-Dollar je Feinunze. Ursächlich wirkten sicher die Abflüsse bei den Gold-ETFs, die sich in den letzten drei Wochen auf 58 Tonnen insgesamt beliefen. Und im Allgemeinen sind ein starker US-Dollar und höhere Renditen dem Goldpreis nicht zuträglich. Dennoch erscheinen die Bewegungen des Goldpreises übertrieben. Denn im Großen und Ganzen ist Gold einer der leistungsstärkten Vermögenswerte und sollte dies auch in 2022 bleiben. Preistreibende Faktoren, die den Goldpreis bald wieder in die andere Richtung lenken könnten, sind vorhanden. Dazu gehören wirtschaftliche Expansion, Unsicherheiten und Risiken. Die Investitionsnachfrage wird wieder anziehen und dann lohnt es sich bei Goldinvestments zu bleiben beziehungsweise schwache Phasen für einen Einstieg zu nutzen. Zu den aussichtsreichen Goldinvestments gehören etwa Fury Gold Mines oder GCM Mining. Fury Gold Mines besitzt hochwertige Projekte in Nunavut, Quebec und British Columbia. Bereits ein mittelgroßer Goldproduzent ist GCM Mining mit seinen Segovia-Betrieben in Kolumbien. Im vergangenen Jahr wurden dort mehr als 200.000 Unzen Gold produziert.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ ) und GCM Mining ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gcm-mining-corp/ ).