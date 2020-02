Gold profitiert von der aktuellen Verunsicherung

Die zunehmenden Sorgen vor einer globalen Ausbreitung des Covid-19-Virus („Coronavirus“) haben an den Kapitalmärkten heftige Turbulenzen ausgelöst. An den Aktienmärkten wurde zum Wochenstart eine regelrechte Verkaufslawine in Gang gesetzt.

Aber es gab auch Gewinner. So konnten die Anleihekurse an den Rentenmärkten zum Teil deutlich zulegen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf ein den tiefsten Stand seit 3,5 Jahren. Das wiederum kam dem Goldpreis entgegen, der von einem sinkenden Realzins und natürlich auch seinem Ruf als „sicherer Hafen“ profitieren konnte. Das Edelmetall stieg in der Spitze auf 1690 US-Dollar je Feinunze. Der Goldpreis in Euro erreichte sogar ein Rekordhoch von 1560 Euro je Feinunze.



Obwohl es im Anschluss zu Gewinnmitnahmen kam, ist der Trend bei Gold unter dem Strich klar aufwärts gerichtet. Im Sommer 2018 startete die Bewegung bei Preisen von 1160 Dollar. Den damals eingestiegenen Anlegern bescherte sie somit ein Plus von bis zu 45 Prozent. Aktuell läuft der dritte Schub dieser Rallye, die von starken Zuflüssen bei börsengehandelten Gold-ETFs sowie Netto-Long-Positionen der Spekulanten flankiert wird, die auf dem höchsten Stand seit 2,5 Jahren liegen.

Ein Viertel Depot voll Gold

Auch mehrere wikifolio-Trader haben ihrem Musterdepot zuletzt Wertpapiere mit Gold-Bezug beigemischt. Als Begründung dafür wird häufig der Absicherungsgedanke genannt. Markus Raible ( Perlensucher ) begann im vergangenen Oktober für sein wikifolio Trends and more Bestände in Xetra-Gold aufzubauen. Seit Jahresbeginn wurden die Stückzahlen dann fast verdreifacht. Der aktuelle Depotanteil liegt bei 24 Prozent. Die jüngsten Zukäufe erfolgten am Montag: „Ich baue die Aktieninvestitionsquote etwas ab, auch wenn es bei manchen Kursen etwas weh tut. Aber eine Aufstockung des Edelmetallanteils in solchen Zeiten kann nie schaden.“ Das vor Kurzem auf ein neues Allzeithoch gekletterte wikifolio kommt auch dank solcher Maßnahmen seit März 2015 auf eine durchschnittliche Jahresperformance von über 28 Prozent.

Dasselbe Gold-Produkt ist mit einer ebenfalls recht hohen Gewichtung von gut 19 Prozent auch in dem wikifolio Megatrend Global vertreten. Frank Schmidberger

( FSCInvest ) liegt bei dieser im Juni 2019 eröffneten und zuletzt Mitte Januar noch mal vergrößerten Position mit 20 Prozent im Plus. Das Gesamtportfolio kommt seit Ende 2017 auf eine Performance von 27 Prozent. Der Trader hatte schon am späten Freitagabend vor einer „überfälligen Korrektur“ an den Aktienmärkten gewarnt und entsprechend reagiert. Wenige Tage später sieht er sich in seinem Handeln vollauf bestätigt: „Am Freitag ahnte ich bereits Böses und hatte daher einige Positionen verkleinert und Gold aufgestockt. Heute kam es dann tatsächlich zu einem beträchtlichen Rutsch an den Märkten. Wie üblich ist wieder festzustellen: Der Bulle läuft die Treppe rauf und der Bär springt aus dem Fenster. Gold zieht wie erwartet an und stellt offenbar für die Anleger einen sicheren Hafen dar. Interessanter Nebenfakt: Cryptos verlieren und zeigen damit, dass sie sich nicht so antizyklisch wie Gold verhalten. “

Sven Brucklacher ( Sargnagel ) setzt in seinem wikifolio Instinkt pur lieber auf Goldminenaktien, die oftmals überproportional von einem steigenden Goldpreis profitieren. Dazu postete der Trader am frühen Montagmorgen in Erwartung fallender Aktienmärkte folgenden Kommentar: „Das wikifolio ist derzeit mit knapp über 16 Prozent in Goldminen ( Barrick Gold + Newmont ) investiert. Bei diesen Positionen erwarte ich tendenziell auch diese Woche höhere Kurse.“ Sein Musterdepot würde davon natürlich profitieren und könnte so bei der durchschnittlichen Jahresperformance (aktuell bei 12,3 Prozent seit April 2014) noch etwas draufsatteln.

