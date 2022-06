In Gold oder Silber investieren

Verschiedene Faktoren existieren im Zusammenhang mit Gold und Silber. Am besten besitzt man beides

Silber ist stärker an die Wirtschaft gebunden, denn es wird gut zur Hälfte von der Industrie nachgefragt. Das Edelmetall steckt unter anderem in der Hochtechnologie, beispielsweise in Tablets, Smartphones, Solarzellen oder Autos. Daher fällt beim Silber die Reaktion auf das Wirtschaftsgeschehen stärker aus als es beim Gold der Fall ist. Damit ist Silber volatiler als das Gold. Gold dient nun mal für Anlagezwecke und als Schmuckmaterial, in der Industrie wird es weniger verwendet. Läuft die Wirtschaft gut, wird Silber vermehrt gebraucht. Bei einem Ansteigen der Inflation in der Vergangenheit haben sowohl Gold als auch Silber Gewinne eingefahren. Bewertet werden beide Edelmetalle in US-Dollar. Ist der US-Dollar schwach, steigen im allgemeinen Gold und Silber im Wert. Denn dann sind sie in anderen Währungen billiger zu haben. Bei hoher Inflation steigt der Silberpreis meist stärker an als der Goldpreis.





Im Portfolio dient Silber als ein guter Diversifikator. Stärker wirkt jedoch Gold, denn Gold ist weniger von wirtschaftlichen Schwächephasen betroffen. Noch ein Punkt: Silber ist deutlich billiger als Gold, damit zugänglicher für Privatanleger, die nicht so viel anlegen wollen. Dies könnte Silber zu einer besonders interessanten Anlage machen. Aktuell schielt alles auf die Inflationsdaten, die inzwischen bei etwa acht Prozent liegen. Übrigens ist aus statistischer Sicht der Juni der zweitschlechteste Monat des Jahres für den Goldpreis. Fünf Prozent Verlust brachte bereits der Mai ein. Dennoch ist in Euro gerechnet Gold in den letzten zwölf Monaten um zehn Prozent teurer geworden. Günstige Preise sollten jetzt beobachtet und für einen Einstieg genutzt werden. Hierfür eignen sich auch Werte von Bergbauunternehmen wie zum Beispiel von Victoria Gold. Das bereits produzierende Unternehmen besitzt im Yukon die Dublin-Gulch-Liegenschaft, diese beinhaltet die Goldprojekte Eagle und Olive. Im Silberbereich gefällt MAG Silver. Mit dem Partner Fresnillo ist MAG Silver in Mexiko beim Juanicipio-Projekt tätig. Seit Ende 2020 wird untertage Material abgebaut.





