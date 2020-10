Gold oder Platin oder beides

Gold und Platin werden für die Schmuckherstellung verwendet. Für Platin ist es das zweitgrößte Nachfragesegment





Etwa 25 Prozent der Platin-Nachfrage ging im vergangenen Jahr in die Schmuckbranche. Und Platin wird immer beliebter, denn es punktet nicht nur mit seinem weißen Schimmer, es ist auch hypoallergen. Platin besitzt eine Reinheit von 95 Prozent. Gold (18 Karat) dagegen hat nur einen Reinheitsgrad von 75 Prozent. Platin ist auch rund 30-mal seltener als Gold. Rund 891 US-Dollar kostet aktuell die Feinunze Platin. Damit ist Platin bedeutend günstiger als Gold.





Besondere Eigenschaften machen Platin tauglich für industrielle Anwendungen, etwa in Stromrichtern, besonders in Fahrzeugkatalysatoren und auch in der Medizin (Herzschrittmacher). Laut einer Umfrage in China, Japan, Indien und in den USA erholt sich der durch die Pandemie getroffene Platinschmuckmarkt bereits wieder.







Möchte man aber keinen Schmuck kaufen, sondern lieber in edle Metalle investieren, dann kann man mit Sibanye-Stillwater gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das Unternehmen besitzt nämlich große Platin- und Palladiumprojekte in den USA und in Südafrika. Außerdem gehört Sibanye-Stillwater zu den großen Goldproduzenten.







Wer sich beim Investieren ganz auf Gold konzentrieren möchte, der sollte sich einmal OceanaGold anschauen. Diese mittelgroße Goldgesellschaft hat in Neuseeland zwei Goldminen und in den USA die Haile-Goldmine im Portfolio. Das Gold-Kupfer-Projekt Didipio auf den Philippinen gehört auch noch dazu. Zudem besitzt OceanaGold strategische Investitionen (Options- und Joint Venture-Vereinbarungen) sowie Aktienpositionen in zwei Explorationsunternehmen.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/) und Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/).













Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/