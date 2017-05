Gold – nicht leicht zu finden und zu fördern

Das begehrte Edelmetall kann oft nur unter immensem Aufwand ans Tageslicht befördert werden. Da macht eine Gold-Liegenschaft, wie das Projekt von QMX Gold im bergbaufreundlichen Kanada mehr Sinn

Das tiefste Bergwerk der Welt und zugleich eine der bedeutendsten Goldminen der Welt ist die Mponeng-Goldmine in Südafrika. Mehr als vier Kilometer unterhalb der Oberfläche befindet sich der Goldschatz. Die Fahrt nach unten dauert etwa eine Stunde. Ventilation und Fahrstühle verschlingen jede Menge Energie – und Kapital.

Auch das Meer hat es den Goldsuchern angetan. Denn im Meerwasser befindet sich neben Uran oder Lithium auch Gold. Wie sich die Meere als Ressourcenquelle sinnvoll, also gewinnbringend nutzen lassen, daran arbeiten immer mehr Staaten. In 2015 machte der Fund eines riesigen Goldvorkommens vor der Küste der Insel Sanshan, in der China-Provinz Shandong, von sich reden. Über 15 Milliarden Euro wäre das Gold wert.

Doch hört man oft von solchen Funden dann nicht mehr viel. Die Förderung ist zu kompliziert oder verschlingt extrem viel Geld. Also sind altbekannte Goldgräber-Regionen, in denen der Abbau des gelben Metalls auf normale Weise vor sich gehen kann, wohl die bessere Alternative.

Beispielsweise das berühmte Val d'Or-Gebiet in der kanadischen Provinz Quebec. Im Jahre 1911 wurde hier das erste Gold entdeckt. Große Funde konnten immer wieder registriert werden. Diese sehr produktive Bergbauregion Kanadas punktet zudem mit einer extrem für die Unternehmen freundlichen Gesetzgebung. Hier besitzt beispielsweise QMX Gold (ISIN: CA74735D1087; WPKN: A1J0YF) ein großes Landpaket. "Das Val d'Or-Bergbaugebiet punktet mit einer der besten Explorations- und Minengesetzgebung weltweit", erklärt Brad Humphrey, CEO von QMX Gold. Dies und die hervorragenden geologischen Gegebenheiten nutzten bereits viele Goldsucher um das Potenzial der Region zu heben.

"Die historische Produktion beläuft sich auf 600.000 Tonnen Kupfer, 700.000 Tonnen Zink, 50 Millionen Unzen Silber und 18,4 Millionen Unzen Gold", sagt Humphrey ganz stolz. Am östlichen Rand dieses Val d'Or-Gebiets besitzt QMX rund 200 Quadratkilometer Land. Dieses Gebiet beinhalten mehrere Projekte. Der berühmte Grünsteingürtel, der die Region zur drittgrößten Goldregion weltweit macht, könnte sich auf dem Gebiet von QMX fortsetzen. Immerhin kann das Gebiet nicht nur Historisches vorweisen. "Neue Entdeckungen konnten Integra Gold und Alexandria Minerals machen und zwar an der südlichen und westlichen Grenze unserer Liegenschaft", freut sich QMX-Chef Humphrey.

QMX Gold ist jedoch erst noch in der Explorationsphase. Die Bewertung ist mit voll verwässert umgerechnet 23 Millionen Euro daher noch vergleichsweise niedrig. Denn andere Unternehmen im Gebiet werden teilweise viermal so hoch an der Börse bewertet. Integra Gold zum Beispiel bringt 260 Millionen Euro auf die Wage. Einen ersten Schritt zur Höherbewertung könnten die Ergebnisse des Winterbohrprogramms bringen, die in den nächsten Wochen zu erwarten sind. "Wir erstellen derzeit historische Daten und interpretieren geologische Modelle über das gesamte Landpaket", sagt Humphrey. Damit dürften dann noch gezielter die nächsten Bohrziele ausgemacht werden können. Die Finanzierung für die nächste Bohrphase ist laut dem Unternehmen gesichert.

Dass sich Konkurrent Probe Metalls mit 10,6 Prozent und Royalty-Konzern Osisko Gold Royalties mit fast 16,5 Prozent an QMX beteiligt haben, spricht für die Qualität der QMX-Projekte. Dennoch dürfen Investoren nicht unbeachtet lassen, dass es sich noch um eine Explorationsgesellschaft handelt. Das bedeutet, dass das Investvent sehr risikoreich ist und nur als Depotbeimischung angesehen werden sollte. Doch wenn die Pläne von CEO Humphrey und seinem Team aufgehen, dann könnte die Aktie zu einem starken Renditebringer im Portfolio werden.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.