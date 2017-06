Gold nahe Jahreshoch

Liebe Leserinnen und Leser,die Lage bleibt spannend. Wie in der vergangenen GOLDWOCHE angerissen,schleicht sich Gold abseits des Medieninteresses nach oben. WährendKrypto-Währungen wie BITCOIN im Blickfeld der Berichterstattung stehen,steigt die älteste Währung der Welt in Richtung von 1.300 USD. DieGoldaktien haben längere Zeit auf sehr niedrigem Niveau verharrt,erwachten gestern aber mit teilweise deutlichen Anstiegen von 10% odermehr.Ich vermute, dass wir in den nächsten Tagen nochmals deutlich erhöhteUmsätze bei vielen Goldaktien sehen werden, denn am Freitag (09.06.2017)wird die MVIS die neuen Gewichtungen des GDX-Junior Indexveröffentlichen. Teilweise wurden die Aktien, die vermutlich reduziertwerden, von aggressiven Short-Sellern in den Keller geschickt. Solltendie Gewichtungen dann doch anders ausfallen oder sich der ETF von VANECK über vorher abgesprochene Block-Trades trennen, könnte eineEindeckungsrallye folgen.Beste GrüßeHannes Huster