Gold nähert sich der 1.900 US-Dollar-Marke je Feinunze

Gerade hat der Goldpreis, gerechnet in US-Dollar den höchsten Stand seit sieben Monaten erreicht

In Euro wurde das Edelmetall mit einem Preis von 1.666 Euro so teuer gehandelt wie seit September 2020 nicht mehr. Die Querelen an der russisch-ukrainischen Grenze sind sicher preistreibende Faktoren. Dazu kommt die Veröffentlichung eines Protokolls der neuesten Zinssitzung der Fed. Im März soll es mit 0,25 Prozentpunkten bei den Zinsen nach oben gehen. Allgemein war mit dem Doppelten gerechnet worden, so dass dies dem Goldpreis wohl einen weiteren Schub nach oben verpasst hat. Und die Goldnachfrage aus Europa und aus den USA ist äußerst stark. So kauften die Amerikaner im vergangenen Jahr eine Rekordmenge.





Beim Blick auf die Inflationszahlen haben die USA mit 7,5 Prozent Gesamtinflation ein erneutes 40-Jahres-Hoch erreicht. Da wundern sich viele, warum der Preis für Gold nicht schon im Jahr 2021 stärker nach oben tendiert hat. Experten verweisen darauf, dass der Goldpreis eine Inflation von mindestens sieben Prozent braucht, um sich wirklich zu bewegen. Dies ist nun in den USA gegeben, während im Jahr 2021 die von den USA gemeldeten Inflationszahlen diese magische Grenze noch nicht erreicht hatten. Nun scheint der Goldpreis auf die Inflation zu reagieren. Gold ist ein Inflationsschutz, denn es diversifiziert das Portfolio und das Vermögen. Dabei folgt der Preis des Edelmetalls eben nicht dem Verbraucherpreisindex im Gleichschritt.





Die Kaufkraft des Goldes ist stabil, dies zeigt die Zeit. Auch haben die jüngsten Wirtschaftsdaten im Bereich des verarbeitenden Gewerbes aus den USA enttäuscht. Vielleicht ist jetzt die richtige Zeit gekommen über Investments in Goldunternehmen nachzudenken, die mit einem Hebel auf den Goldpreis punkten. Da wäre zum Beispiel CanaGold Resources oder Chesapeake Gold. Das New Polaris-Goldprojekt in British Columbia von CanaGold Resources beinhaltet sogar sichtbares Gold. Die gut finanzierte Gesellschaft verfügt zudem über Projekte in Nevada und Kanada. Chesapeake Gold besitzt in Mexiko das Flaggschiff-Projekt Metates, eine der größten unerschlossenen Gold-Silber-Liegenschaften in den USA.





