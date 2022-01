Gold – mehrere Versuche sind gescheitert

Gold ist zunächst im Bereich des Widerstands bei ca. 1.830 USD gescheitert. Die Versuche, die kurzfristige Aufwärtstrendlinie zu verteidigen, sind nun endgültig gescheitert. Trotzdem kam kein Abwärtsdruck auf, was auch an den Indikatoren liegen dürfte, die alle im neutralen Bereich notieren. Somit dürfte die Unterstützungszone im Bereich von 1.760 USD wieder angepeilt werden. Lediglich das Verhalten der Marktteilnehmer am Freitag spricht derzeit latent gegen eine weitere Abwärtsbewegung. Die Intraday-Stimmungswende könnte wieder für einen freundlichen Wochenauftakt sorgen. Derzeit dürfte es Gold allerdings kaum schaffen, aus der großen Seitwärtsrange auszubrechen.



