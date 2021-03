Gold vor markanter Trendwende?

Der Goldpreis erfuhr in den vergangenen Wochen reichlich Druck. Mit über 11 % Verlust seit Anfang des Jahres hat sich die Stimmung zunehmend verschlechtert.



Nun stellt sich die Frage: Hat Gold seinen Glanz bereits verloren, oder stehen wir vielleicht kurz vor einer markanten Trendwende?







Zyklische Wendetermine



Die Berechnung der zyklischen Wendepunkte bietet innerhalb der Analysemethoden einen wichtigen und entscheidenden Vorteil. Diese Wendepunkte, also Tage, an denen ein Kurs dreht, haben eine durchschnittliche Toleranz von 3 Tagen. In 80 % der Fälle sind es sogar nur 2 Tage!





In der aktuellen Zyklen-Analyse kommt es bei Gold um den 15. März (also heute) zu einem Bewegungstief mit entsprechendem Wendetermin. Im Anschluss ist mit einer mehrtägigen Aufwärtsbewegung bis vorerst 25. März zu rechnen.Auf der Unterseite dürfte der Goldpreis recht gut abgesichert sein, da wichtige Levels bereits mehrfach angehandelt.Sofern die Akkumulations-Zone (Unterstützung) bei etwa 1.676 USD und 1.694 USD nicht mehr nachhaltig unterschritten wird (kurzer Durchstich ausgenommen), ist mit einem weiteren Kursanstieg bis vorerst 1.755 USD zu rechnen.

+++ JETZT KOSTENLOS TESTEN +++



Testen Sie die G.I. Swing Trading Strategie jetzt 14 Tagen kostenlos!

Wir sind überzeugt, dass wir Sie begeistern können!



Wieso Global Investa?

Weil Sie bei uns exakte Wendetermine und Analysen auf höchst professionellem Niveau erhalten.

Erfahren Sie, wann der Markt einen Wendepunkt vollzieht und positionieren Sie sich vor allen anderen auf der Gewinnerseite.

Die G.I. Swing Trading Strategie bietet Ihnen klare Signale bei einer Trefferquote von bis zu 81 %!

Handeln Sie alle großen Märkte. Wir analysieren für Sie Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex.



PS: Bei uns erwartet Sie absolute Transparenz. Besuchen Sie unsere Webseite und überprüfen Sie gerne unsere Vorhersagen und Analysen.

Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.