Gold – liebäugelt mit einem neuen Aufwärtstrend

Nach dem Abwärtsschub und dem anschließenden Abwärtsbröckeln ist der Gold-Preis an die Unterstützungslinie gefallen. Hier gibt es erste Anzeichen dafür, dass ein Halten möglich ist. Der Wochenschluss deutete bereits an, dass die alte Widerstandslinie als Unterstützung anerkannt wird. Auch von den Indikatoren ist kein Störfeuer zu erwarten. Im Gegenteil, diese haben Kaufsignale gebildet oder stehen kurz davor. Entsprechend ist die Chance auf eine Anstiegsbewegung in der kommenden Woche durchaus gegeben.

