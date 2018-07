Gold - kurz vor dem Long Tradingbereich

Die neue Handelswoche läuft, der Goldpreis ist aber noch nicht ganz klar in seiner Richtungsentscheidung. Wir gehen weiterhing davon aus, dass wir uns in Richtung unseres Zielbereiches aufmachen werden. Ob wir dabei zuvor nochmals einen Umweg einschlagen, sollte nicht ausgeschlossen werden. Der Verlauf der letzten Woche, spricht aber unterhalb von $1237 dafür, dass eine direkte Fortsetzung der Korrektur das wahrscheinlichere Szenario ist. Wir werden dann im Zielbereich die Welle C von 2 abschließen und damit die Grundlage für eine Fortsetzung der seit 2015 laufenden Aufwärtsbewegung schaffen. Im heute um 12:30 erscheinenden Markt Update gehen wir genauer auf unseren Long Tradingbereich ein. Dieser ist dann auch mit einer genauen Range, Stopp Bereich und Kursziel benannt.

