Gold könnte schneller als erwartet steigen

China hat Neujahr gefeiert. Das Jahr der Ratte, genauer der Metall-Rattesoll viel Gutes bringenDie letzte „Metall-Ratte“ gab es 1960. Das Symbol steht für Geldsegenund finanzielle Chancen, zum Beispiel bei Investments. Denn Rattenbesitzen eine hervorragende Intuition und sind schlau. Besonders die nuralle 60 Jahre vorkommende „Metall-Ratte“ steht für ein erfolgreiches undstarkes Jahr. Viele Chinesen, vor allem die wachsende Mittelschicht,kauft jetzt Gold.Auf Gold und Goldaktien zu setzen, sollte derzeit, auch unabhängig vomchinesischen Horoskop, eine gute Idee sein. Denn preislich könnte esweiter bergauf gehen. Dafür spricht nicht nur, dass wir in einemschuldenbasierten Währungssystem leben. Damit steht die Wirtschaftweltweit vor neuen Herausforderungen, aber auch vor neuen Möglichkeitenund Chancen.Die globale Verschuldung ist enorm hoch und die Zentralbanken druckenGeld. Durch eine Abwertung der Währung streben diese Banken danach dieSchuldenlast zu drücken. Dazu kommen die niedrigen Realzinsen. All dasist für den Goldpreis positiv. Das hat auch China erkannt und esstimuliert den Goldbesitz. Denn Gold besitzt einen stabilen inneren Wertund stellt für ein Land eine strategische Reserve dar. Dies gilt auchfür den einzelnen Anleger. Sollten die Realzinsen weiter fallen, könnteder Preis des edlen Metalls stark ansteigen.Gold ist für den Bürger eine wirksame Ergänzung im Investmentbereich.Aktiengesellschaften, die Gold im Boden besitzen, sollten daher nichtaußer Acht gelassen werden. Dazu zählen etwa RNC Minerals oder White Gold.RNC Minerals besitzt zwei produzierende Goldliegenschaften inWestaustralien, Beta Hunt und Higginsville Gold Operations. Ziele derGesellschaft sind einmal die Steigerung der Goldproduktion und zumanderen die Senkung der Kosten. In Higginsville befindet sich diekostengünstige Aufbereitungsanlage, zudem ist RNC Minerals an einemNickel-Kobalt-Projekt in Quebec beteiligt.White Gold sitzt im Yukon auf knapp 423.000 Hektar bestem Goldland. 2019brachte das Bohrprogramm bereits ermutigende Ergebnisse. Unterstützungerhält das Unternehmen von den Partnern Kinross Gold und Agnico EagleMines, was bereits auf die Hochwertigkeit des Projektes hindeutet.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von RNC Minerals(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/rnc-minerals-corp/) undWhite Gold(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/white-gold-corp/).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren undMitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten könnenund somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf dieÜbersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englischeVersion dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Formder Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel seiausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung diesesBlogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zubedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestmentsgrundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust deseingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben undQuellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicherInhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotzgrößter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangabenund Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen ausQuellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegsden Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicherUrteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten(so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98),solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotzsorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für dieInhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlichdie jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer derSwiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/