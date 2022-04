Gold - kann die neue Unterstützung weiterhin nutzen

Das Top vom Sommer letzten Jahres hat offenbar eine größere Wirkung als es solche Marken im Normalfall haben. Im Bereich um 1.925 USD hat sich jedenfalls inzwischen eine Unterstützung gebildet. Diese gewinnt zunehmend an Tragfähigkeit. Sicher spielt hier nicht nur der Krieg sondern auch die zunehmend anziehende Inflation eine Rolle. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und sorgen daher nicht für Störfeuer. Ein Halten in diesem Bereich und ein erneuter Anstieg in die alte Widerstandszone um 1.960 USD ist daher nicht auszuschließen.

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.