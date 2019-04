Gold jetzt nicht aufgeben

Obwohl der Goldpreis in letzter Zeit eher seitwärts tendiert, da viele Anleger sich verstärkt den Aktienmärkten widmen, sind einige Experten der Ansicht, dass man dem gelben Metall dennoch Aufmerksamkeit schenken sollte. Vor allem da Gold Unterstützung durch die zuletzt weniger aggressive Geldpolitik der US-Notenbank erhalten könnte.

Ende vergangener Woche war der Druck auf die Fed gestiegen, als US-Präsident Donald Trump erneut die Geldpolitik der Zentralbank kritisierte. Gegenüber der Presse hatte Trump erklärt, dass die Fed die Zinsen senken und wieder eine lockerere Geldpolitik verfolgen solle. Die Fed habe die USA zurückgehalten. Es gebe keine Inflation und statt einer restriktiveren solle die Fed nun auf eine lockerere Geldpolitik umschwenken, so Trump.

Nach Ansicht der Analysten von Blue Line Futures demonstrieren diese Kommentare, warum Anleger Ausschau nach Kaufgelegenheiten im Goldmarkt halten sollten. Auch ohne den politischen Druck werde es der US-Notenbank schwerfallen, die Zinsen später dieses Jahr nicht zu senken, da sich dann die Schwäche der Welt- auch auf die US-Wirtschaft auswirken werde. Die Experten raten dazu, Gold bei Rücksetzern zu erwerben, solange der Preis des Edelmetalls über 1.280 USD notiere.

Bei Murenbeeld & Co ist man der Ansicht, dass die Kommentare des US-Präsidenten in Richtung Fed und in Bezug auf deren Geldpolitik vorteilhaft für Gold sind. Denn sie würden das Umfeld der geopolitischen Unsicherheit verstärken. An und für sich halten die Analysten aber die Kommentare von Trump für „lächerlich“, insbesondere, da in den USA im März ein solider Anstieg der Beschäftigtenzahlen zu beobachten gewesen sei.

Aber auch abgesehen von Trumps Kommentaren könnten Anleger die steigende Erwartung an eine Zinssenkung Endes des Jahres nicht ignorieren, so Murebeeld weiter. Diese würde den Goldpreis langfristig stützen, so die Experten.



