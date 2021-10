Gold ist das zweitliquideste Gut auf der Erde

Gold und der US-Dollar verhalten sich invers, das heißt, steigt der US-Dollar, geht der Goldpreis nach unten

Aktuell ist der US-Dollar verglichen mit anderen Währungen auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Nicht so positiv ist dies für Exporteure und für den Preis von Gold und anderen Rohstoffen, die in US-Dollar gehandelt werden. Gold ist also eng mit dem US-Dollar verbunden. Anleger dürfen dies nicht unterschätzen. Aber Investoren sollten auch daran denken, dass Gold eines der am stärksten gehandelten Vermögenswerte weltweit ist. Bis vor kurzem war Gold noch, so jedenfalls der Branchenexperte Frank Holmes, der viertliquideste Vermögenswert. Gemäß den neuesten Daten des World Gold Council ist Gold nun auf Platz zwei vorgerückt, gleich nach den S&P 500-Aktien.





Denn das tägliche durchschnittliche Handelsvolumen der Edelmetalle für ein Jahr bis zum 28. September erreichte 183 Milliarden US-Dollar. Das World Gold Council zieht bei der Untersuchung die Daten der Liquidität von Gold, die globalen Rohstoffbörsen, die OTC-Märkte (over-the-counter-market, außerbörslicher Handel von Aktien oder Anleihen zwischen Finanzmarktteilnehmern) und die goldgedeckten ETFs heran. Mit den derzeit stark steigenden Verbraucherpreisen und weiter vorherrschenden diversen Unsicherheiten im Weltgeschehen, könnte Gold noch mehr in den Fokus von Investoren gelangen.





Dass Gold so hochliquide ist, ist ein Vorteil, denn es bedeutet es gibt viele Käufer und viele Verkäufer, also nähern sich die gewünschten Preise stärker an. Und Gold ist nicht nur liquide, sondern auch die ultimative Liquiditätsreserve überhaupt. Damit lohnt auch ein Blick auf Goldunternehmen. Zum Beispiel auf Fiore Gold und dessen Pan-Mine in Nevada, welche erfolgreich produziert. Weitere Projekte gibt es in Washington, Nevada und Chile. In Simbabwe produziert Caledonia Mining seit Jahren Gold. Gerade hat sich das Unternehmen die Maligreen-Liegenschaft mit zwei historischen Tagebaubetrieben zugekauft.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fiore Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/) und Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.