Gold ist wieder als sicherer Hafen gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Gt Gold":

Wir freuen uns, Ihnen unsere wöchentliche Rohstoffkolumne vorzustellen.

Rohöl:

Die Internationale Energieagentur passt ihre Prognosen an und rechnet mit einer etwas schwächeren Nachfrage bei Rohöl als noch zuletzt. Das Angebot könnte sich derweil zu neuen Rekorden hochschrauben.

Gold:

Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen dann doch vom Kursrutsch am Aktienmarkt profitiert. Bei den letzten Krisen hatte die Notiz kaum zugelegt. Doch die jetzige Preisreaktion verwundert nur auf den ersten Blick.

Kupfer:

Den Risiken aus dem laufenden Handelsstreit zwischen den USA und China stehen Einschätzungen Chinas entgegen, sein aktuelles Wirtschaftswachstum aufrecht halten zu können.

Zur ausführlichen Kolumne

Kontakt

Vontobel Investment Banking Bank Vontobel Europe AG

Public Distribution

Bockenheimer Landstraße 24

DE-60323 Frankfurt am Main

— www.vontobel-zertifikate.de

— zertifikate@vontobel.de

— 00800 93 00 93 00

Hinweis:

Diese Produktwerbung ist keine Finanzanalyse und genügt daher auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die derivativen Finanzinstrumente verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten potentielle Anleger den Basisprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Bedingungen und etwaigen Nachträgen zu dem Basisprospekt auf der Internetseite des Emittenten zertifikate.vontobel.com veröffentlicht ist. Darüber hinaus werden der Basisprospekt, etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Anleger werden gebeten, die bestehenden Verkaufsbeschränkungen zu beachten. Näheres über Chancen und Risiken einer Anlage in derivative Finanzinstrumente erfahren Sie in der Broschüre "Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen", welche Ihr Anlageberater Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellt. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und dem Verkauf der derivativen Finanzinstrumente können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe direkt oder indirekt Provisionen in unterschiedlicher Höhe an Dritte (z.B. Anlageberater) zahlen. Solche Provisionen sind im Finanzinstrumentspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Ohne Genehmigung darf diese Produktwerbung nicht vervielfältigt bzw. weiterverbreitet werden.

Impressum:

Bank Vontobel Europe AG

Niederlassung Frankfurt am Main

Bockenheimer Landstrasse 24

60323 Frankfurt am Main

Telefon: 00 800 93 00 93 00

Fax: +49 (0)69 69 59 96-3202

E-mail: zertifikate.de@vontobel.com



Gesellschaftssitz:

Bank Vontobel Europe AG

Alter Hof 5

DE-80331 München





Aufsichtsrat: Dr. Martin Sieg Castagnola (Vorsitz)Vorstand: Stefan Armbruster, Thomas Fischer, Andreas Heinrichs, Jürgen KudszusEingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 133419USt.-IdNr. DE 264 319 108Zuständige Aufsichtsbehörde:Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)Sektor BankenaufsichtGraurheindorfer Straße 10853117 BonnSektor Wertpapieraufsicht/Asset-ManagementMarie-Curie-Str. 24 – 2860439 Frankfurt am Main