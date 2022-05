Gold ist der vertrauenswürdigste Vermögenswert

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Das Vertrauen in Fiat-Währungen schwindet und Gold könnte die Nummer eins in der weltweiten Geldordnung werdenSollte Gold wieder als Verpflichtung zur Deckung der Geldmenge aufsteigen, dann würde die Nachfrage nach dem Edelmetall wohl neue Höchststände erreichen. Goldanlegern käme dies zugute. Das sind gute Nachrichten für Goldanleger, denn der Wert des Metalls würde stark steigen, wenn es in der nächsten monetären Ära zunehmend von den Zentralbanken genutzt würde, nicht nur als Reserveanlage, sondern als Verpflichtung zur Deckung der Geldmenge. Die jüngsten Ereignisse haben auch gezeigt, dass bei Krisen wie bei einem Krieg in Europa oder bei einer Pandemie das Gold starken Zulauf erfährt. Gold sorgt für Sicherheit. Wie Aktienmärkte abstürzen können, hat man jüngst gesehen, als große Player am Markt wie Apple, Amazon oder Microsoft in kürzester Zeit deutlich an Marktwert verloren haben. Beim Vergleich von Aktienmärkten und Gold, macht sich Gold eindeutig besser. Aktienindizes fallen und steigen mit den von den Banken ins Leben gerufenen Liquiditätswellen. Aber Gold ist dagegen immun.Gold und auch Silber sollten auf eine anhaltende Rallye eingestellt sein. Dabei sollte der Goldpreis auch in verschiedenen Währungen betrachtet werden. In der Regel notiert der Goldpreis in US-Dollar. Mit dem starken Anstieg des US-Dollars in diesem Jahr ist der Goldpreis in anderen Währungen, beispielsweise in Euro, stärker nach oben gegangen als der Goldpreis in US-Dollar. Im Coronajahr 2020 war die Performance von Gold in fast allen wichtigen Märkten besser als die jeweiligen Aktienindizes. Auf Gold sollte man also setzen, beispielsweise mit Werten wie Canagold Resources oder GoldMining. GoldMining verfügt über eine der größten Goldressourcen (mehr als 26 Millionen Unzen Gold) in seinen Projekten in Brasilien, Peru, Kolumbien, Kanada und in den USA. Canagold Resources punktet mit hervorragenden Bohrergebnissen von seinem New Polaris-Projekt in British Columbia.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ ).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/