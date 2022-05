Gold ist immer noch ein Investment wert

Steigende Zinsen sind in der Regel nicht gut für den Goldpreis, doch Gold in Euro gerechnet lohnt den Kauf auf jeden Fall

Langsam scheint sich eine Rezession abzuzeichnen. Dies zusammen mit den steigenden Zinsen tut dem Goldpreis im Allgemeinen nicht gut. Dies gilt auch für Silber, das preislich gerade schwächelt. Schuld ist das Überangebot der letzten Monate. Hier und vor allem auch bei den Silbergesellschaften könnten sich in der nächsten Zeit sehr gute Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Die Fed hat den US-Leitzins um 50 Basispunkte angehoben und die Verkäufe von Staatsanleihen sollen erst in der nächsten Zeit verstärkt werden. Wenn nun die US-Notenbank nicht mehr Käufer ist, verlieren Anleihen sicher weiter an Wert. Weiter steigende Zinsen wären dann die Folge, was gar nicht gut für die Unternehmen ist. Dem Aktienmarkt wird dies aber Aufschwung verleihen.





Die Goldnachfrage ist sehr hoch, auch die Zentralbanken haben zugelangt beim Gold. So war die Nachfrage nach dem Edelmetall im ersten Quartal 2022 rund 34 Prozent höher als im ersten Quartal 2021. Hier wirkten Inflationsraten und der Ukraine-Krieg. Die Beliebtheit von Goldbarren und -münzen sowie von Goldschmuck war hingegen schwächer als im Vorjahresquartal. Die neuerlichen Lockdowns in China machten sich in diesem Segment bemerkbar. Aktuell verlassen einige Investoren den Goldmarkt, daher werden sich bei den Gold- und dann auch bei den Silbergesellschaften hervorragende Einstiegsgelegenheiten ergeben. Denn der Gegenwind für Gold und Silber durch den starken US-Dollar und die hohen Zinsen dürfte sich wieder legen und dann ist der Weg zu höheren Preisen eröffnet, insbesondere bei den Bergbauunternehmen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass im Euroland der Goldpreis Stärke zeigt und auch hier gilt es Preisrücksetzer zu nutzen, beispielsweise mit einem Investment in Gesellschaften wie Chesapeake Gold oder Denarius Metals. Chesapeake Gold, tätig in Nord- und Südamerika besitzt als Hauptprojekt das Metates-Projekt, damit Gold und Silber. Schöne Bohrergebnisse liegen vor. Denarius Metals arbeitet in Spanien und Kolumbien in hochgradigen Regionen. Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink sind die beteiligten Rohstoffe.





